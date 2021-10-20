Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Дакворт — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дакворт

Дакворт попал сразу в основную сетку Кубка Кремля. На данный момент австралиец занимает 52-е место в рейтинге ATP.

В конце сентября Дакворт впервые в карьере вышел в финал на турнире ATP. В Нур-Султане 29-летний теннисист в решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

Вскоре после этого Джеймс дошел до четвертьфинала в Софии. После побед над Эмилем Руусувуори и Бенуа Пэром он уступил Яннику Синнеру.

Дакворт в конце августа не выиграл ни одного матча в Уинстон-Сейлеме и на US Open, но перед этим на «Мастерсе» в Торонто преодолел квалификацию и дошел до третьего раунда в основной сетке.

Хачанов

Тем временем Хачанов на днях выпал из топ-30 и теперь занимает в рейтинге 31-ю строчку.

После сенсационного выхода в финал олимпийского турнира в Токио у Карена снова начался спад в игре.

Относительно успешным для Хачанова стал только «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, на котором он дошел до четвертого. В третьем раунде россиянин разгромил испанца Пабло Каррено-Бусту, но потом уступил в двух сетах грузину Николозу Басилашвили.

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В 2018 году Хачанов стал победителем Кубка Кремля, а в 2019-м дошел в Москве до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Дакворта в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.

Карен, конечно, довольно непредсказуемый теннисист, но с мотивацией в предстоящем матче у него точно не будет проблем. Все-таки это домашний турнир для него.

Ну и кроме того, можно добавить, что ранее в этом сезоне Хачанов обыграл Дакворта в Токио, а в прошлом году — в Санкт-Петербурге. В обоих случаях ему оказалось достаточно двух сетов.

Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.76.