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    Хачанов обыграет Дакворта в двух сетах?

    Дакворт — Хачанов. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Кубок Кремля 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дакворт — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Дакворт — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дакворт

    Дакворт попал сразу в основную сетку Кубка Кремля. На данный момент австралиец занимает 52-е место в рейтинге ATP.

    В конце сентября Дакворт впервые в карьере вышел в финал на турнире ATP. В Нур-Султане 29-летний теннисист в решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

    Вскоре после этого Джеймс дошел до четвертьфинала в Софии. После побед над Эмилем Руусувуори и Бенуа Пэром он уступил Яннику Синнеру.

    Дакворт в конце августа не выиграл ни одного матча в Уинстон-Сейлеме и на US Open, но перед этим на «Мастерсе» в Торонто преодолел квалификацию и дошел до третьего раунда в основной сетке.

    Хачанов

    Тем временем Хачанов на днях выпал из топ-30 и теперь занимает в рейтинге 31-ю строчку.

    После сенсационного выхода в финал олимпийского турнира в Токио у Карена снова начался спад в игре.

    Относительно успешным для Хачанова стал только «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, на котором он дошел до четвертого. В третьем раунде россиянин разгромил испанца Пабло Каррено-Бусту, но потом уступил в двух сетах грузину Николозу Басилашвили.

    Все прогнозы на теннис

    В 2018 году Хачанов стал победителем Кубка Кремля, а в 2019-м дошел в Москве до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Дакворта в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.

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    Карен, конечно, довольно непредсказуемый теннисист, но с мотивацией в предстоящем матче у него точно не будет проблем. Все-таки это домашний турнир для него.

    Ну и кроме того, можно добавить, что ранее в этом сезоне Хачанов обыграл Дакворта в Токио, а в прошлом году — в Санкт-Петербурге. В обоих случаях ему оказалось достаточно двух сетов.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.76.

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    Дакворт — Хачанов: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на теннис. Хачанов обыграет Дакворта в двух сетах?
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