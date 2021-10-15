Фриц
Фриц впервые в карьере сыграет на турнире серии «Мастерс». До этого его лучшим результатом был выход в 1/8 финала.
23-летний американец попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго круга. В первом матче он обыграл Брендона Накашиму.
После этого была неожиданная победа над итальянцем Маттео Берреттини, а в четвертом круге Тейлор выиграл у Янника Синнера.
Зверев
Зверев ранее неоднократно играл в четвертьфинале «Мастерса», но конкретно в Индиан-Уэллсе он впервые дошел до этой стадии.
И, пожалуй, сейчас, после вылета Даниила Медведева, немецкого теннисиста можно назвать главным претендентом на титул.
В первом матче Зверев обыграл Дженсона Бруксби, а полсе этого одержал победы над Энди Марреем и Гаэлем Монфисом.
Прогноз и ставка
На Фрица можно поставить за 5.10, победу Зверева в этом матче букмекеры предлагают за 1.24.
Три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Зверева. Ранее в этом году немец обыграл американца на Уимблдоне. Тейлор тогда взял один сет.
Есть подозрение, что Фриц и тут выиграет хотя бы одну партию. Во всяком случае, в матчах с Берреттини и Синнером он очень здорово играл.
Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.33.