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    Фриц удивит Зверева?

    Фриц — Зверев. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 октября, начало — в 21:00 мск. Фриц — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц впервые в карьере сыграет на турнире серии «Мастерс». До этого его лучшим результатом был выход в 1/8 финала.

    23-летний американец попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго круга. В первом матче он обыграл Брендона Накашиму.

    После этого была неожиданная победа над итальянцем Маттео Берреттини, а в четвертом круге Тейлор выиграл у Янника Синнера.

    Фриц пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Зверев

    Зверев ранее неоднократно играл в четвертьфинале «Мастерса», но конкретно в Индиан-Уэллсе он впервые дошел до этой стадии.

    И, пожалуй, сейчас, после вылета Даниила Медведева, немецкого теннисиста можно назвать главным претендентом на титул.

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    В первом матче Зверев обыграл Дженсона Бруксби, а полсе этого одержал победы над Энди Марреем и Гаэлем Монфисом.

    Зверев выиграл 20 из 21 последнего матча.

    Прогноз и ставка

    На Фрица можно поставить за 5.10, победу Зверева в этом матче букмекеры предлагают за 1.24.

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    Три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Зверева. Ранее в этом году немец обыграл американца на Уимблдоне. Тейлор тогда взял один сет.

    Есть подозрение, что Фриц и тут выиграет хотя бы одну партию. Во всяком случае, в матчах с Берреттини и Синнером он очень здорово играл.

    Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.33.

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    Фриц — Зверев: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на теннис. Фриц удивит Зверева?
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