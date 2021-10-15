Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 октября, начало — в 21:00 мск. Фриц — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц впервые в карьере сыграет на турнире серии «Мастерс». До этого его лучшим результатом был выход в 1/8 финала.

23-летний американец попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго круга. В первом матче он обыграл Брендона Накашиму.

После этого была неожиданная победа над итальянцем Маттео Берреттини, а в четвертом круге Тейлор выиграл у Янника Синнера.

Фриц пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире .

Зверев

Зверев ранее неоднократно играл в четвертьфинале «Мастерса», но конкретно в Индиан-Уэллсе он впервые дошел до этой стадии.

И, пожалуй, сейчас, после вылета Даниила Медведева, немецкого теннисиста можно назвать главным претендентом на титул.

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В первом матче Зверев обыграл Дженсона Бруксби, а полсе этого одержал победы над Энди Марреем и Гаэлем Монфисом.

Зверев выиграл 20 из 21 последнего матча.

Прогноз и ставка

На Фрица можно поставить за 5.10, победу Зверева в этом матче букмекеры предлагают за 1.24.

Три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Зверева. Ранее в этом году немец обыграл американца на Уимблдоне. Тейлор тогда взял один сет.

Есть подозрение, что Фриц и тут выиграет хотя бы одну партию. Во всяком случае, в матчах с Берреттини и Синнером он очень здорово играл.

Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.33.