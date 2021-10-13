Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 октября, начало — в 21:00 мск. Медведев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев в стартовом матче одержал уверенную победу над Маккензи Макдональдом. Здесь россиянину, как и ожидалось, хватило двух сетов.

Встреча против Филипа Краиновича получилась не такой простой. В первом сете Даниил доминировал, а вот во втором все решилось только на тай-брейке.

Но в целом придраться не к чему — Медведев играет почти идеально, ни чуть не хуже, чем на US Open.

Победа над Краиновичем стала для Медведева 50-й в текущем сезоне . Ранее в этом году этой отметки смог достичь только Стефанос Циципас.

Димитров

Тем временем Димитров тоже стартовал сразу со второго круга. В первом матче болгарский теннисист одержал победу над Даниэлем Альтмайером.

А вот в следующем раунде Григор добился действительно серьезного успеха — ему удалось обыграть Рейлли Опелку. Бывшая третья ракетка мира справился с первой подачей американца, что уже заслуживает внимания.

Все прогнозы на теннис

К тому же, перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Димитров пропустил месяц из-за неприятной травмы стопы, которая помешала ему нормально выступить на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке Григор снялся по ходу матча второго круга.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Димитрова букмекеры предлагают за 6.70.

Все теннисисты отмечают, что в Индиан-Уэллсе медленные корты, из-за чего очень часто можно наблюдать затяжные розыгрыши. Много бегать да еще и против Медведева — это явно не самый подходящий сценарий для Димитрова, которого регулярно беспокоят травмы.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.87. На данный момент Димитров не готов играть на равных с российским теннисистом.