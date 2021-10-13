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    Сможет ли Медведев разгромить Димитрова?

    Медведев — Димитров. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Димитров
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 октября, начало — в 21:00 мск. Медведев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев в стартовом матче одержал уверенную победу над Маккензи Макдональдом. Здесь россиянину, как и ожидалось, хватило двух сетов.

    Встреча против Филипа Краиновича получилась не такой простой. В первом сете Даниил доминировал, а вот во втором все решилось только на тай-брейке.

    Но в целом придраться не к чему — Медведев играет почти идеально, ни чуть не хуже, чем на US Open.

    Победа над Краиновичем стала для Медведева 50-й в текущем сезоне. Ранее в этом году этой отметки смог достичь только Стефанос Циципас.

    Димитров

    Тем временем Димитров тоже стартовал сразу со второго круга. В первом матче болгарский теннисист одержал победу над Даниэлем Альтмайером.

    А вот в следующем раунде Григор добился действительно серьезного успеха — ему удалось обыграть Рейлли Опелку. Бывшая третья ракетка мира справился с первой подачей американца, что уже заслуживает внимания.

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    К тому же, перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Димитров пропустил месяц из-за неприятной травмы стопы, которая помешала ему нормально выступить на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке Григор снялся по ходу матча второго круга.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Димитрова букмекеры предлагают за 6.70.

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    Все теннисисты отмечают, что в Индиан-Уэллсе медленные корты, из-за чего очень часто можно наблюдать затяжные розыгрыши. Много бегать да еще и против Медведева — это явно не самый подходящий сценарий для Димитрова, которого регулярно беспокоят травмы.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.87. На данный момент Димитров не готов играть на равных с российским теннисистом.

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    Медведев — Димитров: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Димитрова?
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