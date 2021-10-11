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    Рублеву снова не хватит двух сетов для победы над Полом?

    Рублев — Пол. Прогноз (к. 1.85) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Пол
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:00 мск. Рублев — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев в стартовом матче одержал победу над Карлосом Табернером. Встреча с испанцем стала для россиянина неплохой репетицией — больших проблем соперник не доставил.

    В начале октября Андрей выступил на турнире в Сан-Диего, где в полуфинале проиграл Кэмерону Норри. Перед этим была победа над Диего Шварцманом.

    Главным же достижением Рублева за последние пару месяцев стал финал на «Мастерсе» в Цинциннати. В решающем матче он проиграл Александру Звереву, но зато перед этим была первая в карьере победа над Даниилом Медведевым.

    На Открытом чемпионате США Рублев проиграл в третьем круге Фрэнсису Тиафо. Андрей был не очень хорошо к американскому мэйджору.

    Пол

    Пол тем временем впервые в карьере попал в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    В первом круге Томми одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом. Американцу хватило двух сетов.

    Не менее уверенно американец справился и с Душаном Лайовичем, отдав сербу лишь пять геймов.

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    В августе Пол прошел квалификацию и выиграл по одному матчу в основной сетке на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. А вот на US Open он сразу же проиграл Роберто Карбальесу-Баэне, который, как правило, играет на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Пола букмекеры предлагают за 5.05.

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    В прошлом году Андрей с трудом обыграл американца в Гамбурге, а в текущем сезоне намучился с ним на «Мастерсе» в Мадриде.

    Но, скорее всего, на харде Рублеву будет попроще. Без лишних ошибок россиянин спокойно выиграет в двух сетах.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.85.

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    Рублев — Пол: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на теннис. Рублеву снова не хватит двух сетов для победы над Полом?
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