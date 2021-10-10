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    Медведев начнет в Индиан-Уэллсе с разгромной победы?

    Медведев — Макдональд. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Макдональд
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 04:00 мск. Медведев — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    После невероятного триумфа на Открытом чемпионате США Медведев пока успел провести лишь один матч. На Кубке Лэйвера россиянин разгромил представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:0.

    Можно было заметить, что Даниил по-прежнему находится в шикарной форме, несмотря на то, что позади три очень насыщенных турнира. Перед US Open он выиграл «Мастерс» в Торонто и дошел до финала в Цинциннати.

    В Нью-Йорке Медведева не смог остановить даже Новак Джокович. В решающем матче российский теннисист не отдал сербу ни одного сета.

    Можно с уверенностью говорить о том, что именно Медведев сейчас лучший игрок мира.

    Макдональд

    Тем временем Макдональд стартовал в Индиан-Уэллсе с первого круга. В стартовом матче американец одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом, отдав сопернику лишь шесть геймов.

    Это был его первый матч после US Open. На домашнем мэйджоре Маккензи дошел до второго круга. После победы над Давидом Гоффеном он уступил в пяти сетах Кею Нисикори.

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    Ну а главным достижением Макдональда пока что остается выход в финал на турнире в Вашингтоне в начале августа. В решающем матче 57-я ракетка мира уступил Яннику Синнеру. Перед этим же ему удалось обыграть Ника Кирьоса и Нисикори.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. Но если что, на Макдональда можно поставить за 10.75.

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    В любом другом матче Макдональд бы боролся за выход в следующий раунд, но здесь — без шансов.

    Тем более Маккензи раньше всегда проигрывал Медведеву. Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу россиянина. За все время американец взял лишь один сет.

    Ставка — победа Медведева с форой (-5,5) за 1.82.

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    Медведев — Макдональд: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на теннис. Медведев начнет в Индиан-Уэллсе с разгромной победы?
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