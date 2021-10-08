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    Сможет ли Павлюченкова обыграть Киз?

    Киз — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Мэдисон Киз во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. Киз — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Киз

    Киз стартовала в Индиан-Уэллсе с первого круга, в котором одержала уверенную победу над Кайей Канепи. Первый сет эстонка отдала со счетом 0:6.

    Перед этим же у Мэдисон была ужасная серия из пяти поражений. Американская теннисистка вылетела после стартового матча с Сан-Хосе, Монреале, Цинциннати, на US Open и в Чикаго.

    И за это время Киз выиграла лишь одну партию — в матче против Слоун Стивенс на US Open.

    Интересно, что своего лучшего результата в текущем сезоне Киз, упавшая в рейтинге уже на 50-е место, показала на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова получила девятый номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    После сенсационного выхода в финал Ролан Гаррос российская теннисистка не смогла выиграть в стартовом раунде только на двух турнирах. В Истбурне Настя сразу же проиграла Елене Остапенко, а в Чикаго уступила Маркет Вондроушовой.

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    В остальных же случаях Павлюченкова выигрывала хотя бы один матч, в том числе на Открытом чемпионате США, где она дошла до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Киз в этом матче можно поставить за 2.24, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.68.

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    Ранее в этом году Настя обыграла американку на турнире в Мадриде. Причем тогда россиянке оказалось достаточно двух сетов.

    И скорее всего, Павлюченкова снова выиграет, учитывая игровые проблемы соперницы.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-2,0) за 1.88.

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    Киз — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова обыграть Киз?
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