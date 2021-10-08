Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Мэдисон Киз во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. Киз — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Киз

Киз стартовала в Индиан-Уэллсе с первого круга, в котором одержала уверенную победу над Кайей Канепи. Первый сет эстонка отдала со счетом 0:6.

Перед этим же у Мэдисон была ужасная серия из пяти поражений. Американская теннисистка вылетела после стартового матча с Сан-Хосе, Монреале, Цинциннати, на US Open и в Чикаго.

И за это время Киз выиграла лишь одну партию — в матче против Слоун Стивенс на US Open.

Интересно, что своего лучшего результата в текущем сезоне Киз, упавшая в рейтинге уже на 50-е место, показала на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова получила девятый номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

После сенсационного выхода в финал Ролан Гаррос российская теннисистка не смогла выиграть в стартовом раунде только на двух турнирах. В Истбурне Настя сразу же проиграла Елене Остапенко, а в Чикаго уступила Маркет Вондроушовой.

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В остальных же случаях Павлюченкова выигрывала хотя бы один матч, в том числе на Открытом чемпионате США, где она дошла до четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Киз в этом матче можно поставить за 2.24, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.68.

Ранее в этом году Настя обыграла американку на турнире в Мадриде. Причем тогда россиянке оказалось достаточно двух сетов.

И скорее всего, Павлюченкова снова выиграет, учитывая игровые проблемы соперницы.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-2,0) за 1.88.