Киз
Киз стартовала в Индиан-Уэллсе с первого круга, в котором одержала уверенную победу над Кайей Канепи. Первый сет эстонка отдала со счетом 0:6.
Перед этим же у Мэдисон была ужасная серия из пяти поражений. Американская теннисистка вылетела после стартового матча с Сан-Хосе, Монреале, Цинциннати, на US Open и в Чикаго.
И за это время Киз выиграла лишь одну партию — в матче против Слоун Стивенс на US Open.
Интересно, что своего лучшего результата в текущем сезоне Киз, упавшая в рейтинге уже на 50-е место, показала на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга.
Павлюченкова
Тем временем Павлюченкова получила девятый номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
После сенсационного выхода в финал Ролан Гаррос российская теннисистка не смогла выиграть в стартовом раунде только на двух турнирах. В Истбурне Настя сразу же проиграла Елене Остапенко, а в Чикаго уступила Маркет Вондроушовой.
В остальных же случаях Павлюченкова выигрывала хотя бы один матч, в том числе на Открытом чемпионате США, где она дошла до четвертого круга.
Прогноз и ставка
На Киз в этом матче можно поставить за 2.24, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.68.
Ранее в этом году Настя обыграла американку на турнире в Мадриде. Причем тогда россиянке оказалось достаточно двух сетов.
И скорее всего, Павлюченкова снова выиграет, учитывая игровые проблемы соперницы.
Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-2,0) за 1.88.