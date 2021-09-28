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    Сможет ли Маррей обыграть Нисикори?

    Нисикори — Маррей. Прогноз (к. 4.15) и ставки на турнир в Сан-Диего 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Маррей
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    Энди Маррей
    Японец Кей Нисикори сыграет против британца Энди Маррея в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:00 мск. Нисикори — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нисикори

    Для Нисикори это будет первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке японец дошел до третьего круга, где уступил Новаку Джоковичу. В игре против серба ему удалось выиграть первый сет, но после этого соперник легко взял три партии.

    В конце июля Кей добрался до четвертьфинала олимпийского турнира, где тоже проиграл Джоковичу. Потом был полуфинал в Вашингтоне. Нисикори остановился в шаге от решающего матча, не сумев обыграть Маккензи Макдональда.

    В целом же заметно, что японцу наконец-то удалось избавится от последствий травмы, которая не позволяла ему нормально играть больше года.

    Маррей

    Тем времен Маррей после US Open успел побывать уже на двух турнирах. Сначала британец заехал на «челленджер» во французском Ренне. Начиналось все довольно неплохо, но уже во втором круге бывшая первая ракетка мира уступил Роману Сафиуллину. После игры россиянин отметил, что Энди был не в лучшей форме.

    На турнире в Метце Маррей выступил получше. Здесь он дошел до четвертьфинала. После побед над Уго Умбером и Вашеком Поспишилом 34-летний теннисист уступил Хуберту Хуркачу.

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    Свой же лучший матч за последние пару месяцев Маррей провел на US Open. В первом круге Энди едва не остановил грека Стефаноса Циципаса. Несмотря на поражение, играл он действительно классно. Но такого Маррея теперь можно наблюдать раз в полгода.

    Прогноз и ставка

    На Нисикори в этом матче можно поставить за 1.69, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.22.

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    В свои лучшие годы Маррей часто обыгрывал японца, но сейчас совсем другая ситуация. Вспоминать прошлые матчи между этими теннисистами нет никакого смысла.

    Вполне вероятно, что Энди сможет взять сет, навязать борьбу, но в итоге проиграет.

    Ставка — победа Нисикори со счетом 2-1 по сетам за 4.15.

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    Нисикори — Маррей: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей обыграть Нисикори?
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