Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 12 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович находится в шаге от уникальной возможности собрать календарный «Большой шлем». Такого шанса больше может не быть даже у невероятного Новака.

В полуфинале сербский теннисист одержал победу над Александром Зверевым. Абсолютно заслуженная победа, несмотря на то, что на корте пришлось провести пять сетов. Самое главное, что на этот раз Джокович не дрогнул, как это было на олимпийском турнире в Токио.

В предыдущих же матчах в Нью-Йорке первая ракетка мира выигрывал максимум в четырех сетах, но по-настоящему сложных ситуаций все равно не было. Хотя в трех случаях — против Кея Нисикори, Дженсона Бруксби и Маттео Берреттини — Новак отдал первый сет.

Джокович девятый раз сыграет в решающем матче US Open. Ранее он выиграл три из пяти финалов в Нью-Йорке.

Медведев

Тем временем Медведев на пути к финалу отдал соперникам лишь один сет. Небольшая интрига была в матче против Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале.

Кроме того, слегка понервничать пришлось во втором сете полуфинальной встречи с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец вел 5:2, но в итоге Даниил сделал камбэк, взяв пять геймов подряд.

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А про остальные матчи и вовсе нечего вспомнить. Медведев легко обыграл Ришара Гаске, Доминика Кепфера, Пабло Андухара и Дэна Эванса.

Медведев пока ни разу в карьере не выигрывал турнир «Большого шлема».

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.36.

Сразу же вспоминается финал на Australian Open в этом году. Вопреки ожиданиям, Даниил тогда проиграл Новаку в трех сетах. Просто без шансов.

С одной стороны, этот опыт, пусть и не самый приятный, должен помочь Медведеву, но даже сейчас все по-прежнему зависит от Джоковича. Россиянину надо показать идеальный теннис и рассчитывать на ошибки Новака — другого рецепта тут нет.

Ставка — победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 за 2.40. Сомнительно, что вслед за золотом Олимпиады серб упустит и возможность стать всего лишь вторым мужчиной в истории профессионального тенниса, который собрал календарный «Большой шлем». Нереально. Для Джоковича это один из главных матчей в карьере. В случае победы над Медведевым он станет рекордсменом по количеству побед на «Больших шлемах».