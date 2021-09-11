Британка Эмма Радукану сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 11 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Радукану — Фернандес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Радукану

Нет слов. 18-летняя Эмма Радукану в финале турнира «Большого шлема». Девушка, о которой впервые услышали буквально пару месяцев назад.

Случайность? Вряд ли. Лучше всех невероятные успехи Эммы в Нью-Йорке объяснил бывшая первая ракетка мира Матс Виландер.

Во-первых, он отметил подачу британской теннисистки: «Думаю, мы должны больше говорить о подаче Эммы Радукану, потому что так подавать в 18 лет — это очень необычно Необычно, что у нее такое движение и сила, но еще — понимание, куда нужно подавать. Она с умом выбирает точку, подает в нужный момент. Невероятно зрелая подача».

И это еще не все. «на просто невероятно двигается, особенно с бэкхенда. Она гибкая, сильная, бьет по мячу центром ракетки прямо как один сербский игрок, который идет к календарному Большому шлему, — Новак Джокович. У них столько общего. И хотя форхенд пока остается ее слабым местом, она нашла способ это преодолеть, и это очень впечатляет», — добавил Виландер.

Радукану демонстрирует невероятно качественный теннис, и именно поэтому она сыграет в решающем матче US Open. Простым везением это нельзя назвать.

Эмма до сих пор не отдала ни одного сета. А ведь с учетом квалификации позади уже девять (!) матчей. В четвертьфинале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич, а в полуфинале — Марию Саккари.

Фернандес

Это мог быть финал между двумя 18-летними теннисистками, но по ходу турнира Фернандес исполнилось 19. За день до своего дня рождения она выиграла в четвертьфинале у Элины Свитолиной.

Матч против украинки был таким же невероятным, как и встречи с Наоми Осакой, Анжелик Кербер и Ариной Соболенко. Во всех случаях Лейла дожала своих знаменитых соперниц в третьем сете.

В игре третьего круга против Осаки канадская теннисистка не позволила японке реализовать матчбол, после чего шикарно провела тай-брейк.

Все прогнозы на теннис

Удивительно, что на текущем турнире Фернандес выиграла все пять сетов, которые завершились тай-брейком.

Факты

Радукану стала первым игроком в истории, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» из квалификации.

Радукану и Фернандес — самые молодые финалистки «Большого шлема» после Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Российской теннисистке тогда было 17 лет.

Впервые с 1999 года в финале «Большого шлема» встретятся теннисистки младше 20 лет. В финале US Open-1999 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

Прогноз и ставка

На Радукану в этом матче можно поставить за 1.60, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.65.

Радукану до сих пор не проиграла ни одного сета, в отличие от Фернандес, которой в четырех случаях из шести пришлось провести на корте по три партии. Но это совсем не говорит о том, что Лейла слабее. Надо всего лишь сравнить уровень соперниц, с которыми встречались Радукану и Фернандес до финала.

Так что на самом деле шансы здесь 50 на 50.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33. Это самый оптимальный и логичный вариант. В этом финале невозможно отдать кому-то предпочтение.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал брейк-пойнтов в матче больше 16,5 за 1.95.

И ставку на то, что хотя бы одном сете будет тай-брейк за 3.14. В шести предыдущих матчах с участием Фернандес было пять тай-брейков.