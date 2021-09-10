Радукану
Вся Британия буквально сходит с ума. До сих пор никому неизвестная теннисистка пробилась в полуфинал US Open. На самом деле, Радукану, занимающая в рейтинге всего лишь 150-е место, успела заявить о себе на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, но такого продолжения явно никто не ожидал.
18-летняя Радукану — первая теннисистка, вышедшая в полуфинал US Open из квалификации. Невероятный путь. А еще она самая молодая полуфиналистка US Open после Марии Шараповой в 2005 году.
И еще один
Матч против Бенчич получился напряженным, хотя по счету — 6:3, 6:4 — этого не скажешь. Радукану поразила, прежде всего, игрой в защите на задней линии. Не каждый сможет так «тащить».
Саккари
Саккари тем временем второй раз в карьере дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». В начале лета она пробилась в четверку лучших на Ролан Гаррос.
В четвертьфинале Мария показала невероятную игру против Каролины Плишковой — 6:4, 6:4. У чешской теннисистки не было ни малейших шансов на приеме.
По ходу матча Саккари проиграла всего лишь восемь очков на подаче, а на первом мяче — только два. У Плишковой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта.
Интересно, что Саккари
Прогноз и ставка
На Радукану в этом матче можно поставить за 2.53, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.68.
У Саккари одна из самых сложных сеток на этом турнире. Перед встречей с Плишковой она обыграла Петру Квитову и Бьянку Андрееску. И при этом стоит отметить, что Марта Костюк и Катерина Синякова тоже не подарок.
У Радукану, как ни крути, таких мощных соперниц, за исключением разве что Бенчич, не было.
Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.50. Мощь и опыт греческой теннисистки остановят сенсационную Радукану.