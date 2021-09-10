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    Саккари проиграет Радукану в полуфинале US Open?

    Радукану — Саккари. Прогноз (к. 2.50) и ставки на US Open 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Саккари
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    Мария Саккари встретится с 18-летней Эммой Радукану
    Греческая теннисистка Мария Саккари сыграет против британки Эммы Радукану в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Радукану — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Радукану

    Вся Британия буквально сходит с ума. До сих пор никому неизвестная теннисистка пробилась в полуфинал US Open. На самом деле, Радукану, занимающая в рейтинге всего лишь 150-е место, успела заявить о себе на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, но такого продолжения явно никто не ожидал.

    18-летняя Радукану — первая теннисистка, вышедшая в полуфинал US Open из квалификации. Невероятный путь. А еще она самая молодая полуфиналистка US Open после Марии Шараповой в 2005 году.

    И еще один поразительный факт. Позади уже восемь матчей (с учетом квалификации), а Эмма до сих пор не отдала ни одного сета. Более того, в основной сетке до встречи с Белиндой Бенчич в четвертьфинале она проиграла лишь 15 геймов.

    Матч против Бенчич получился напряженным, хотя по счету — 6:3, 6:4 — этого не скажешь. Радукану поразила, прежде всего, игрой в защите на задней линии. Не каждый сможет так «тащить».

    Саккари

    Саккари тем временем второй раз в карьере дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». В начале лета она пробилась в четверку лучших на Ролан Гаррос.

    В четвертьфинале Мария показала невероятную игру против Каролины Плишковой — 6:4, 6:4. У чешской теннисистки не было ни малейших шансов на приеме.

    По ходу матча Саккари проиграла всего лишь восемь очков на подаче, а на первом мяче — только два. У Плишковой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта.

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    Интересно, что Саккари выиграла шесть последних матчей против теннисисток из топ-5.

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 2.53, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.68.

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    У Саккари одна из самых сложных сеток на этом турнире. Перед встречей с Плишковой она обыграла Петру Квитову и Бьянку Андрееску. И при этом стоит отметить, что Марта Костюк и Катерина Синякова тоже не подарок.

    У Радукану, как ни крути, таких мощных соперниц, за исключением разве что Бенчич, не было.

    Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.50. Мощь и опыт греческой теннисистки остановят сенсационную Радукану.

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    Радукану — Саккари: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на теннис. Саккари проиграет Радукану в полуфинале US Open?
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