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    Рублев проиграет дерзкому Тиафо?

    Рублев — Тиафо. Прогноз (к. 1.89) и ставки на US Open 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Тиафо
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Рублев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    В первом круге у Рублева была встреча с Иво Карловичем. Россиянин не скрывал, что побаивался подачи хорвата, который даже в свои 42 года по-прежнему остается неприятным соперником.

    Но в итоге все прошло относительно спокойно. Андрей обыграл Карловича в трех сетах, и только в одном из них был тай-брейк.

    После этого был матч против Педро Мартинеса. И тут у Рублева в начале встречи возникли проблемы. Кое-как взяв на тай-брейке первый сет, вторую партию он проиграл — на этот раз на тай-брейке больше повезло испанцу. Но дальше доминировал только Рублев, забравший и третий, и четвертый сет со счетом 6:1.

    «Первые два сета я играл немного зажато. Сказалось, что с Карловичем не было ритма, не было игры на задней линии. Когда больше 5-6 ударов получались розыгрыши, я как будто немного терялся, не понимал, как соперник достает какие-то мячи. Сам себя по глупости вводил в стресс. Сам себя торопил, были какие-то ошибки, не так агрессивно играл. Потом меня немного отпустило», — объяснял Рублев свои неудачные действия в начале матча.

    Тиафо

    Тем временем Тиафо второй год подряд добрался на US Open до третьего круга. В прошлом сезоне его остановил в четвертом раунде Даниил Медведев.

    В первом круге Фрэнсис выиграл в четырех сетах у Кристофера Юбэнкса. За исключением второго сета, который американец проиграл со счетом 5:7, все остальное было идеально.

    Все прогнозы на US Open

    Во втором раунде Тиафо одержал уверенную победу над аргентинцем Гидо Пелье.

    Прогноз и ставка

    На Рублева букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.30, а на победу Тиафо — за 3.82.

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    «Я хочу его сделать», — так ответил Тиафо на вопрос о предстоящем матче с Рублевым.

    Американец, судя по всему, настроен очень решительно.

    Впрочем, и без подобных заявлений было понятно, что Андрея ждет непростая игра. Тиафо не так давно обыграл на турнире в Уинстон-Сейлеме Энди Маррея, который, в свою очередь, пару дней назад едва не выбил Стефаноса Циципаса.

    Кроме того, на «Мастерсе» в Торонто Фрэнсис разгромил Дениса Шаповалова, а на Уимблдоне легко выиграл у Циципаса.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.61. Может быть, коэффициент и так себе, но это, наверное, самый надежный вариант, поскольку нет никакой уверенности в том, что Рублеву хватит для победы трех сетов. Вряд ли.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.89.

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    Рублев — Тиафо: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет дерзкому Тиафо?
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