Миннен
Миннен ранее в этом году попала через квалификацию в основную сетку на всех турнирах «Большого шлема», но преодолеть первый круг ей в итоге удалось только на US Open.
В Нью-Йорке бельгийская теннисистка стартовала с победы над Надей Подороской. Аргентинка взяла второй сет со счетом 6:1, но Грет все-таки смогла быстро прийти в себя и качественно провести решающую партию.
Перед US Open Миннен в текущем сезоне выиграла на уровне основной сетки WTA лишь восемь матчей.
Относительно неплохих результатов 24-летняя бельгийка добилась только на небольших турнирах в Лионе и Праге.
Самсонов
Самсонова, как и ее соперница, тоже впервые в карьере вышла во второй круг US Open. Но в целом россиянка, безусловно, намного лучше проводит текущий сезон.
После летних турниров Людмила поднялась в рейтинге на 52-е место. До этого она была за пределами топ-100.
Прорыв случился после сенсационной победы на турнире в Берлине. Кроме того, вскоре 22-летняя теннисистка дошла до четвертого круга на Уимблдоне.
В Нью-Йорке Самсонова в матче первого круга уверенно выиграла у британки Кэти Бултер.
Прогноз и ставка
На Миннен в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.70, а на победу Самсоновой — за 1.49.
Два года назад Людмила проиграла Грет на турнирах в Штутгарте и Лиможе. Но сейчас эта информация не имеет серьезного значения, поскольку с тех пор Самсонова вышла на другой уровень.
Вполне вероятно, что россиянка возьмет реванш. Но при этом не факт, что для победы хватит двух сетов.
Ставка — победа Самсоновой + тотал сетов больше 2,5 за 4.25.