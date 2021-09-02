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    Самсонова возьмет реванш у Миннен?

    Миннен — Самсонова. Прогноз (к. 4.25) и ставки на US Open 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Миннен — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против бельгийки Грет Миннен во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Миннен — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Миннен

    Миннен ранее в этом году попала через квалификацию в основную сетку на всех турнирах «Большого шлема», но преодолеть первый круг ей в итоге удалось только на US Open.

    В Нью-Йорке бельгийская теннисистка стартовала с победы над Надей Подороской. Аргентинка взяла второй сет со счетом 6:1, но Грет все-таки смогла быстро прийти в себя и качественно провести решающую партию.

    Перед US Open Миннен в текущем сезоне выиграла на уровне основной сетки WTA лишь восемь матчей.

    Относительно неплохих результатов 24-летняя бельгийка добилась только на небольших турнирах в Лионе и Праге.

    Самсонов

    Самсонова, как и ее соперница, тоже впервые в карьере вышла во второй круг US Open. Но в целом россиянка, безусловно, намного лучше проводит текущий сезон.

    После летних турниров Людмила поднялась в рейтинге на 52-е место. До этого она была за пределами топ-100.

    Прорыв случился после сенсационной победы на турнире в Берлине. Кроме того, вскоре 22-летняя теннисистка дошла до четвертого круга на Уимблдоне.

    Все прогнозы на US Open

    В Нью-Йорке Самсонова в матче первого круга уверенно выиграла у британки Кэти Бултер.

    Прогноз и ставка

    На Миннен в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.70, а на победу Самсоновой — за 1.49.

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    Два года назад Людмила проиграла Грет на турнирах в Штутгарте и Лиможе. Но сейчас эта информация не имеет серьезного значения, поскольку с тех пор Самсонова вышла на другой уровень.

    Вполне вероятно, что россиянка возьмет реванш. Но при этом не факт, что для победы хватит двух сетов.

    Ставка — победа Самсоновой + тотал сетов больше 2,5 за 4.25.

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    Миннен — Самсонова: прогноз, ставка (4.25), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на теннис. Самсонова возьмет реванш у Миннен?
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