Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против эстонки Анетт Контавейт в первом круге на турнире в Истборне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Контавейт — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт в этом сезоне пока еще не играла на траве. После «Ролан Гаррос» у нее была небольшая пауза.

В Париже Анетт дошла до третьего круга, где уступила польской теннисистке Иге Швентек.

В этом году эстонка ни на одном турнире не выигрывала больше двух матчей.

При этом свой единственный пока что титул Контавейт выиграла на травяном турнире в голландском Хертогенбосе.

Кузнецова

Для Кузнецовой предстоящий матч тоже станет дебютным на траве в текущем сезоне.

За последние несколько месяцев россиянка провела лишь один матч. В конце мая Светлана уступила Виктории Азаренко в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Перед этим же у Кузнецовой была пауза из-за травмы бедра, которая помешала ей выступить на майских турнирах.

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В этом году бывшая вторая ракетка мира смогла выиграть больше одного матча только на турнирах в Дубае и Санкт-Петербурге.

И самый удивительный факт в контексте предстоящего матча: Кузнецова выигрывала турнир в Истборне в далеком 2004 году.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.33, победу Кузнецовой букмекеры предлагают за 3.44.

Все будет зависеть от физического состояния российской теннисистки. А в том, что она умеет классно играть на траве, нет ни каких сомнений, о чем свидетельствуют хотя бы четыре выхода в четвертьфинал Уимблдона.

Ставка — Кузнецова выиграет хотя бы один сет за 1.87.

Контавейт порой очень здорово играет, но в то же время часто у нее по ходу матча случаются спады. Опытная Кузнецова может этим воспользоваться.