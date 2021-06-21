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    Сможет ли Кузнецова выиграть у Контавейт?

    Контавейт — Кузнецова. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Истборне 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Контавейт — Кузнецова
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    Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против эстонки Анетт Контавейт в первом круге на турнире в Истборне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Контавейт — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт в этом сезоне пока еще не играла на траве. После «Ролан Гаррос» у нее была небольшая пауза.

    В Париже Анетт дошла до третьего круга, где уступила польской теннисистке Иге Швентек.

    В этом году эстонка ни на одном турнире не выигрывала больше двух матчей.

    При этом свой единственный пока что титул Контавейт выиграла на травяном турнире в голландском Хертогенбосе.

    Кузнецова

    Для Кузнецовой предстоящий матч тоже станет дебютным на траве в текущем сезоне.

    За последние несколько месяцев россиянка провела лишь один матч. В конце мая Светлана уступила Виктории Азаренко в первом круге Открытого чемпионата Франции.

    Перед этим же у Кузнецовой была пауза из-за травмы бедра, которая помешала ей выступить на майских турнирах.

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    В этом году бывшая вторая ракетка мира смогла выиграть больше одного матча только на турнирах в Дубае и Санкт-Петербурге.

    И самый удивительный факт в контексте предстоящего матча: Кузнецова выигрывала турнир в Истборне в далеком 2004 году.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.33, победу Кузнецовой букмекеры предлагают за 3.44.

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    Все будет зависеть от физического состояния российской теннисистки. А в том, что она умеет классно играть на траве, нет ни каких сомнений, о чем свидетельствуют хотя бы четыре выхода в четвертьфинал Уимблдона.

    Ставка — Кузнецова выиграет хотя бы один сет за 1.87.

    Контавейт порой очень здорово играет, но в то же время часто у нее по ходу матча случаются спады. Опытная Кузнецова может этим воспользоваться.

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