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    Симон удивит Рууда?

    Симон — Рууд. Прогноз (2.36) и ставки на турнир на Мальорке 20 июня 2021 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Жиля Симона в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:00 мск. Симон — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Симон

    Симон все еще в туре, но завершение карьеры, похоже, не за горами. Судя по результатам, французу уже непросто находить мотивацию.

    На семи предыдущих турнирах Жиль не выиграл ни одного матча.

    36-летний теннисист стартовал с поражения в Барселоне, Эшториле, Лионе, Парме, на «Ролан Гаррос», а также в Штутгарте и Галле.

    Свою последню на данный момент победу Симон одержал еще в начале апреля на турнире в Кальяри.

    Рууд

    Тем временем от Рууда все ждали прорыва на «Ролан Гаррос». Более того, его даже называли скрытым фаворитом французского «Шлема», но, как говорится, что-то пошло не так.

    В Париже Каспер вылетел после третьего круга, уступив испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине в напряженном пятисетовом матче.

    Но весенний отрезок в любом случае получился успешным. Рууд дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, а также выиграл турнир в Женеве. В рейтинге норвежец уже 15-й.

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    Но при этом надо отметить, что для Рууда простощий матч против Симона будет всего лишь третьим на травяном покрытии на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    На Симона в этом матче можно поставить за 2.52, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.55.

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    С одной стороны, все очевидно — француз сейчас не конкурент норвежцу, но с другой, надо учитывать, что Каспер до этого почти не играл на траве. Тогда как у Симона за плечами четвертьфинал Уимблдона и еще ряд очень неплохих турниров на этом специфическом покрытии.

    В общем, рискнем. Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Сложно сказать, как быстро Рууду удастся адаптироваться к игре на траве.

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