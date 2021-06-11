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    Циципас впервые выйдет в финал «Ролан Гаррос»?

    Зверев — Циципас. Прогноз (к. 1.92) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 11 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 11 июня в Париже, начало — в 15:50 мск. Зверев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев впервые в карьере дошел на «Ролан Гаррос» до полуфинала. До этого его лучшим результатом был четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

    Как ни странно, пока что самыми сложными на текущем турнире для немецкого теннисиста были первые матчи. В стартовом круге он уступал 0-2 по сетам Оскару Отте, а во втором раунде в матче против Романа Сафиуллина два из трех сетов взял на тай-брейке.

    В третьем раунде Зверев спокойно выиграл у серба Ласло Дьере. По аналогичному сценарию прошла и встреча с Кеем Нисикори.

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    А в четвертьфинале шестая ракетка мира разгромил испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Надо признать, что вплоть до полуфинала у Зверева была не самая сложная сетка.

    Циципас

    Тем временем Циципас второй год подряд сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

    У Стефаноса на этом турнире хватало классных матчей, но абсолютно лучшей пока что остается встреча с Даниилом Медведевым. Для победы над российским теннисистом ему хватило трех сетов — 6:3, 7:6, 7:5.

    Учитывая то, как складывались его предыдущие матчи против Медведева, этот результат действительно имеет для Циципаса большое значение. На грунте Даниил пока не так хорош, как один из его принципиальных соперников.

    Также можно отметить победу над Джоном Изнером. В этой игре Циципас без проблем справился с подачей американца.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 3.22, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.41.

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    Пять из семи предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу грека.

    Но даже если бы было наоборот, наши симпатии в данном случае все равно остались бы на стороне Циципаса, который очень классно проводит не только текущий турнир, но и вообще всю грунтовую часть сезона.

    Сейчас конкурировать с Циципасом могут только два человека — Рафа Надаль и Новак Джокович, которые, к слову, встретятся во втором полуфинале.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.92. На этот раз Звереву вряд ли удастся удивить.

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