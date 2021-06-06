Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Гарин — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарин

Гарин впервые в карьере дошел на «Ролан Гаррос» до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был третий раунд в прошлом году.

На этот раз чилиец стартовал с волевой победы над Хуаном Лондеро. Сначала Кристиан проиграл первый сет, но потом взял три партии подряд.

А во втором круге Гарин с трудом одержал победу над Маккензи Макдональдом. Здесь все висело на волоске. Американец выиграл первые два сета, а в третьем уступил лишь на тай-брейке — и это был переломный момент. После этого чилийский теннисист воспользовался очередным шансом для камбэка.

Матч против американца Маркоса Хирона получился не таким проблемным. Хотя в нем Гарин снова отдал сопернику один сет.

Медведев

«Ну может же, когда хочет!». Приблизительно так можно описать выступление Медведева на текущем турнире. Если в предыдущие годы он неизменно вылетал уже после первого круга, то сейчас, похоже, россиянин настроен пройти как можно дальше.

Немного странно, что приходится именно в таком контексте рассуждать о второй ракетке мира, но после неоднократных жалоб и откровенное нежелание играть на грунте были вполне понятные сомнения, что в этом году Даниил приедет на «Ролан Гаррос» с целью бороться за титул. К счастью, сомнения оказались напрасными.

В первом круге Медведев уверенно выиграл у Александра Бублика. Потом была волевая победа над Томми Полом. Американец чудом взял первый сет, но по игре было четкое ощущение, что россиянин все равно выиграет.

А в третьем раунде Медведев хладнокровно разобрался с Рейлли Опелкой — 6:4, 6:2, 6:4. Мощнейшая подача американца, которой так пугали Даниила, вообще не стала для него проблемой.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Медведев впервые вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема» не на харде.

Прогноз и ставка

На Гарина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.41.

В начале мая чилиец обыграл Даниила на «Мастерсе» в Мадриде. Но на этом вряд ли стоит делать акцент. Тот матч был для Медведева всего лишь вторым после того, как он переболел коронавирусом.

На «Ролан Гароос» россиянин демонстрирует абсолютно топовый уровень игры, тогда как его соперник с трудом справился с откровенно слабыми на грунте американцами Макдональдом и Маккензи.

В общем, очень вероятно, что Медведев возьмет реванш.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.