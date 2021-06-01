Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Альберта Рамоса в рамках первого круга на Открытом чемпионате Франции. Матч пройдет 1 июня в Париже, начало — в 13:30 мск. Рамос — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рамос

Рамос в этом году почти все время играл на грунте. На харде испанец провел лишь несколько турниров и одержал лишь одну победу — это не его покрытие.

Еще в конце февраля Альберт дошел до финала в Кордове, где в четвертьфинале обыграл Диего Шварцмана.

А в начале мая Рамос выиграл турнир в португальском Эшториле. Там его соперниками были Фернандо Вердаско, Пьер-Юг Эрбер, Корентен Муте, Алехандро Давидович-Форкина и Кэмерон Норри.

Кроме того, у 33-летнего испанца в текущем сезоне были полуфиналы в Буэнос-Айресе и Марбелье и третий круг в Барселоне.

В 2016 году Рамос дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала.

Монфис

Монфис наконец-то начал играть в теннис. После очередной паузы француз вернулся на корте на «Мастерсе» в Риме. Начать с победы не получилось — уже в первом круге он уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

А в Лионе Монфис наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в начале 2020 года. 15-я ракетка мира выиграл в двух сетах у Тиаго Сейбота-Уайлда.

Но уже в следующем матче бойфренд Элины Свитолиной снова проиграл — на этот раз японцу Есихито Нисиоке.

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В Белграде Монфис тоже проиграл в первом же матче. Тут француз не смог пройти испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

Прогноз и ставка

На Рамоса в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.51, а на победу Монфиса — за 2.63.

Сложный соперник достался Гаэлю, цепкий испанец, который чувствует себя на грунте, как рыба в воде.

Возможно, Монфис возьмет один сет, но о победе тут не может быть и речи. Проблема не только в сопернике, но и в психологическом состоянии француза, которому очень тяжело дается теннис во время пандемии. Его очень угнетают все ограничения, связанные с коронавирусом.

Ставка — победа Рамоса + тотал сетов больше 3,5 за 2.38.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Монфиса меньше 18,5 за 1.91.