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    Выиграет ли Монфис на «Ролан Гаррос» хотя бы один матч?

    Рамос — Монфис. Прогноз (к. 2.38) и ставки на «Ролан Гаррос» 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Альберта Рамоса в рамках первого круга на Открытом чемпионате Франции. Матч пройдет 1 июня в Париже, начало — в 13:30 мск. Рамос — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рамос

    Рамос в этом году почти все время играл на грунте. На харде испанец провел лишь несколько турниров и одержал лишь одну победу — это не его покрытие.

    Еще в конце февраля Альберт дошел до финала в Кордове, где в четвертьфинале обыграл Диего Шварцмана.

    А в начале мая Рамос выиграл турнир в португальском Эшториле. Там его соперниками были Фернандо Вердаско, Пьер-Юг Эрбер, Корентен Муте, Алехандро Давидович-Форкина и Кэмерон Норри.

    Кроме того, у 33-летнего испанца в текущем сезоне были полуфиналы в Буэнос-Айресе и Марбелье и третий круг в Барселоне.

    В 2016 году Рамос дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала.

    Монфис

    Монфис наконец-то начал играть в теннис. После очередной паузы француз вернулся на корте на «Мастерсе» в Риме. Начать с победы не получилось — уже в первом круге он уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

    А в Лионе Монфис наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в начале 2020 года. 15-я ракетка мира выиграл в двух сетах у Тиаго Сейбота-Уайлда.

    Но уже в следующем матче бойфренд Элины Свитолиной снова проиграл — на этот раз японцу Есихито Нисиоке.

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    В Белграде Монфис тоже проиграл в первом же матче. Тут француз не смог пройти испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

    Прогноз и ставка

    На Рамоса в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.51, а на победу Монфиса — за 2.63.

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    Сложный соперник достался Гаэлю, цепкий испанец, который чувствует себя на грунте, как рыба в воде.

    Возможно, Монфис возьмет один сет, но о победе тут не может быть и речи. Проблема не только в сопернике, но и в психологическом состоянии француза, которому очень тяжело дается теннис во время пандемии. Его очень угнетают все ограничения, связанные с коронавирусом.

    Ставка — победа Рамоса + тотал сетов больше 3,5 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Монфиса меньше 18,5 за 1.91.

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