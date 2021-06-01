Рамос
Рамос в этом году почти все время играл на грунте. На харде испанец провел лишь несколько турниров и одержал лишь одну победу — это не его покрытие.
Еще в конце февраля Альберт дошел до финала в Кордове, где в четвертьфинале обыграл Диего Шварцмана.
А в начале мая Рамос выиграл турнир в португальском Эшториле. Там его соперниками были Фернандо Вердаско, Пьер-Юг Эрбер, Корентен Муте, Алехандро Давидович-Форкина и Кэмерон Норри.
Кроме того, у 33-летнего испанца в текущем сезоне были полуфиналы в Буэнос-Айресе и Марбелье и третий круг в Барселоне.
В 2016 году Рамос дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала.
Монфис
Монфис наконец-то начал играть в теннис. После очередной паузы француз вернулся на корте на «Мастерсе» в Риме. Начать с победы не получилось — уже в первом круге он уступил итальянцу Лоренцо Сонего.
А в Лионе Монфис наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в начале 2020 года. 15-я ракетка мира выиграл в двух сетах у Тиаго Сейбота-Уайлда.
Но уже в следующем матче бойфренд Элины Свитолиной снова проиграл — на этот раз японцу Есихито Нисиоке.
В Белграде Монфис тоже проиграл в первом же матче. Тут француз не смог пройти испанца Роберто Карбальеса-Баэну.
Прогноз и ставка
На Рамоса в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.51, а на победу Монфиса — за 2.63.
Сложный соперник достался Гаэлю, цепкий испанец, который чувствует себя на грунте, как рыба в воде.
Возможно, Монфис возьмет один сет, но о победе тут не может быть и речи. Проблема не только в сопернике, но и в психологическом состоянии француза, которому очень тяжело дается теннис во время пандемии. Его очень угнетают все ограничения, связанные с коронавирусом.
Ставка — победа Рамоса + тотал сетов больше 3,5 за 2.38.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Монфиса меньше 18,5 за 1.91.