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    Сколько геймов Барти отдаст Пере?

    Барти — Пера. Прогноз (к. 2.20) и ставки на «Ролан Гаррос» 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Барти — Пера
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    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня в Париже, начало — в 14:30 мск. Барти — Пера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти — одна из главных фавориток «Ролан Гаррос». Во-первых, она уже выигрывала этот турнир, а во-вторых — и это главное — австралийка очень мощно провела ряд весенних турниров.

    В конце апреля Эшли взяла титул в Штутгарте. Там она обыграла Лауру Зигемунд, Каролину Плишкову, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

    А после этого Барти дошла до финала в Мадриде. По ходу турнира первая ракетка мира выиграла у Петры Квитовой и Иги Швентек. В решающем матче ее соперницей снова стала Соболенко, но на этот раз остановить белорусскую теннисистку ей не удалось.

    В Риме Барти тоже, скорее всего, боролась бы за победу, но в четвертьфинале снялась с турнира по ходу матча с Кори Гауфф. В тот момент счет был в ее пользу 6:4, 2:1. Эшли почувствовала дискомфорт и просто решила не рисковать.

    Пера

    Пера не лучшим образом начала грунтовую часть сезона. Американка не смогла пройти первый круг в Чарльстоне и Стамбуле, где ее обыграла в трех сетах россиянка Вероника Кудерметова.

    Но зато после этого 26-летняя теннисистка пробилась через квалификацию в основную сетку сразу на двух крупных турнирах.

    И в Мадриде, и в Риме Пера в итоге выиграла по одному матчу. На турнире в столице Испании она вполне могла пройти дальше, но в матче с Белиндой Бенчич ей откровенно не повезло на тай-брейке третьего сета.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В 2018 и 2020 годах Пера дошла на «Ролан Гаррос» до второго раунда.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче можно поставить за 1.10, победу Перы букмекеры предлагают за 7.80.

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    В женском теннисе может произойти все что угодно, причем в любой момент, но в этой встрече вряд ли стоит ждать каких-то сюрпризов. Эшли очень мощно играет на грунте, остановить ее под силу ограниченному числу соперниц.

    Ставка — победа Барти с форой по геймам (-6,5) за 2.20.

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