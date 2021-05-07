Испанец Рафаэль Надаль сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 16:00 мск. Надаль — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

В отличие от турнира в Барселоне, в Мадриде Надаль легко прошел первые раунды, не отдав пока что ни сета.

В стартовом матче Рафа разгромил Карлоса Алькараса. «Грунтовый король» позволил 18-летнему соотечественнику выиграть лишь три гейма. Интересно, что матч прошел в день рождения Алькараса. Такой себе получился подарок от Надаля.

А в третьем круге испанец одержал победу над Алексеем Попыриным — 6:3, 6:3. По словам Рафы, матч получился сложным. В первую очередь, из-за того, что «корт сегодня очень скользкий, очень быстрый, сухой, мяч здорово летел». Лучше всего тут объяснить именно словами самого Надаля.

К слову, победу над Попыриным действительно не стоит недооценивать. За день до встречи с Надалем представитель Австралии выиграл в двух сетах у Янника Синнера.

Зверев

Тем временем Зверев приехал в Мадрид после неудачного выступления в Мюнхене. На домашнем турнире он сенсационно проиграл в четвертьфинале белорусу Илье Ивашко.

Но на текущем «Мастерсе» Зверев пока что не дал повода сомневаться в себе. В первом матче 24-летний теннисист уверенно выиграл у японца Кея Нисикори — 6:3, 6:2.

В третьем круге Зверев одержал победу над Дэниэлом Эвансом — 6:3, 7:6. Как и в случае с Попыриным у Надаля, это тоже серьезный успех, британец в этом году здорово проводит грунтовую часть сезона. Именно Эванс обыграл Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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Зверев выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018 году.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.23, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.60.

Если судить по коэффициентам, то здесь без вариантов — Рафа выиграет, и, скорее всего, в двух сетах.

Но на самом деле, как раз в предстоящем матче у Надаля могут возникнуть первые серьезные проблемы. Если что, два предыдущих матча против Зверева завершились для Рафы поражениями.

Ставка — Зверев выиграет хотя бы один сет за 2.13.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Зверева больше 8,5 за 1.85.