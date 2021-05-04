Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Дженнифер Брэди в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 18:00 мск. Павлюченкова — Брэди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

В Павлюченкову почти никто не верил, а она уже в третьем круге. И для нее это серьезный успех. Тем более в трех предыдущих случаях она вылетала в Мадриде уже после первого раунда.

На этот раз Анастасия стартовала с яркой победы над американкой Мэдисон Киз — 7:5, 6:2.

А во втором матче Павлюченкова обыграла Каролину Плишкову — 6:0, 7:5. Россиянка впервые с февраля 2020 года выиграла у соперницы из топ-10.

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Павлюченкова лишь второй раз в сезоне смогла выиграть на одном турнире два матча. В предыдущий раз это было в начале февраля на турнире в Мельбурне, незадолго до старта Открытого чемпионата Австралии.

Брэди

Сенсационная финалиста Australian Open продолжает привыкать к статусу звезды.

После Открытого чемпионата Австралии Брэди провалили сразу три турнира. В Дохе, Майами и Штутгарте американка не выиграла ни одного матча.

В Майами Дженнифер и вовсе уступила испанке Саре Соррибес-Тормо, о которой многие банально даже не слышали.

Но судя по первым матчам в Мадриде, Брэди начинает приходить в себя. После победы над Винус Уильямс 14-я ракетка мира разгромила Елену Остапенко.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Брэди букмекеры предлагают за 1.51.

На самом деле, Анастасия вполне может пройти дальше, если будет играть на том же уровне, что и в предыдущих матчах. Победа над Плишковой показала, что россиянка находится в отличной форме.

Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 1.63.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 11,5 за 1,85. С учетом того, что матч вполне может получиться трехсетовым.