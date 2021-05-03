Болгарин Григор Димитров сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 12:00 мск. Харрис — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харрис

Харрис в этом году здорово всех удивил на турнире в Дубае. Там южноафриканец неожиданно дошел до финала, где уступил Аслану Карацеву.

При этом в основную сетку Ллойд попал через квалификацию. Среди тех, кого он обыграл, оказались Доминик Тим, Кей Нисикори и Денис Шаповалов.

Помимо этой вспышки также можно отметить выход Харриса в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

На грунте 24-летний теннисист начал играть только в конце апреля. В португальском Эшториле Ллойд уже в первом матче уступил итальянцу Марко Чеккинато.

Димитров

Димитров начал сезон с выхода в четвертьфинал Australian Open. На самом деле, в Мельбурне Григор мог выступить еще лучше, если бы не получил травму по ходу четвертьфинального матча против Аслана Карацева.

После этого болгарин сыграл только на трех турнирах.

Относительно успешным для Димитрова стал турнир в Акапулько, где он дошел до четвертьфинала. А вот в Майами бывшая третья ракетка мира сразу же уступил Кэмерону Норри.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Димитров без проблем прошел первые раунды, но потом попал на Рафу Надаля. Встреча с «Грунтовым королем» завершилась поражением со счетом 1:6, 1:6.

Прогноз и ставка

На Харриса в этом матче можно поставить за 3.05, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.40.

Ллойду будет непросто играть с Григором на грунте. Тут, скорее всего, на первый план выйдет опыт болгарского теннисиста.

Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-3,5) за 1.96.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Харриса меньше 11,5 за 1.87.