Зверев
Зверев пока провел лишь один турнир на грунте. Шестой ракетке мира пришлось пропустить ряд апрельских соревнований из-за повреждения локтя.
Несмотря на эту проблему, Александр все-таки выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло. Получилось так себе. После победы над итальянцем Лоренцо Сонего уже в следующем матче Зверев уступил бельгийцы Давиду Гоффену.
«В данных обстоятельствах, думаю, я провел довольно хороший матч. Немного расстроило, что я в итоге не выиграл тай-брейк», — сказал немец после встречи с Гоффеном. В этой игре его по-прежнему беспокоила травма.
Ранее в этом сезоне Зверев дошел до четвертьфинала на Australian Open и выиграл турнир в Акапулько.
Зверев дважды выигрывал титул в Мюнхене — в 2017 и 2018 году.
Беранкис
Тем временем Беранкис впервые сыграл на грунте еще в начале апреля. Литовец прошел первый круг в Марбелье. Там ему удалось обыграть француза Люка Пуиля. Потом было поражение от испанца Альберта Рамоса.
В Белграде Ричардас уступил уже в стартовом матче — аргентинцу Федерико Дельбонису. Это, кстати, единственный турнир, где он не смог выиграть хотя бы один матч.
В Мюнхене Беранкису пришлось пройти через квалификацию. И оба отборочных матча получились нервными. Более того, в решающем 30-летний теннисист уступил Илье Ивашке, но все же попал в основную сетку благодаря отказу одного из участников.
В первом круге Беранкис выиграл в двух сетах у немца Максимилиана Мартерера.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Беранкиса — за 7.50.
В 2018 году Зверев легко выиграл у Беранкиса на «Ролан Гаррос». Тогда литовец в общей сложности взял лишь четыре гейма в трех сетах.
Если Александр все-таки решил играть в Мюнхене, значит, с ним и с его локтем все в порядке. В противном случае, вряд ли бы он рисковал.
Поэтому ставка — на победу Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Беранкиса меньше 7,0 за 1.87.