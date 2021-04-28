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    Зверев стартует в Мюнхене с разгромной победы?

    Зверев — Беранкис. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Мюнхене 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Беранкис
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    Александр Зверев
    Представитель Германии Александр Зверев сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге на турнире в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 15:00 мск. Зверев — Беранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев пока провел лишь один турнир на грунте. Шестой ракетке мира пришлось пропустить ряд апрельских соревнований из-за повреждения локтя.

    Несмотря на эту проблему, Александр все-таки выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло. Получилось так себе. После победы над итальянцем Лоренцо Сонего уже в следующем матче Зверев уступил бельгийцы Давиду Гоффену.

    «В данных обстоятельствах, думаю, я провел довольно хороший матч. Немного расстроило, что я в итоге не выиграл тай-брейк», — сказал немец после встречи с Гоффеном. В этой игре его по-прежнему беспокоила травма.

    Ранее в этом сезоне Зверев дошел до четвертьфинала на Australian Open и выиграл турнир в Акапулько.

    Зверев дважды выигрывал титул в Мюнхене — в 2017 и 2018 году.

    Беранкис

    Тем временем Беранкис впервые сыграл на грунте еще в начале апреля. Литовец прошел первый круг в Марбелье. Там ему удалось обыграть француза Люка Пуиля. Потом было поражение от испанца Альберта Рамоса.

    В Белграде Ричардас уступил уже в стартовом матче — аргентинцу Федерико Дельбонису. Это, кстати, единственный турнир, где он не смог выиграть хотя бы один матч.

    В Мюнхене Беранкису пришлось пройти через квалификацию. И оба отборочных матча получились нервными. Более того, в решающем 30-летний теннисист уступил Илье Ивашке, но все же попал в основную сетку благодаря отказу одного из участников.

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    В первом круге Беранкис выиграл в двух сетах у немца Максимилиана Мартерера.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Беранкиса — за 7.50.

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    В 2018 году Зверев легко выиграл у Беранкиса на «Ролан Гаррос». Тогда литовец в общей сложности взял лишь четыре гейма в трех сетах.

    Если Александр все-таки решил играть в Мюнхене, значит, с ним и с его локтем все в порядке. В противном случае, вряд ли бы он рисковал.

    Поэтому ставка — на победу Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Беранкиса меньше 7,0 за 1.87.

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