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    У Циципаса снова будут проблемы в игре с Муньяром?

    Муньяр — Циципас. Прогноз (к. 3.26) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Барслеоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Муньяр — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Муньяр

    Муньяр в этом сезоне играет исключительно на грунте, турниры на харде его не интересуют.

    И благодаря этому испанец оказался отлично готов к основным турнирам. В начале апреля Хауме выиграл титул в Марбелье. В решающем матче 23-летний теннисист одержал победу над соотечественником Пабло Каррено-Бустой. Кроме того, он выиграл у Фабио Фоньини и 17-летнего суперталанта Карлоса Алькараса.

    В Барселоне Муньяр стартовал с победы над Тьяго Монтейро. Испанец выиграл у бразильского теннисиста в двух сетах — 6:3, 7:5.

    Лучшим результатом Муньяра в Барселоне пока что остается выход в третий круг в 2019 году.

    Циципас

    Циципас на прошлой неделе выиграл первый «Мастерс» и стал лидером сезона по заработанным очкам. Грек завоевал титул на турнире в Монте-Карло. В финале он одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:3, 6:3. Россиянин продержался на корте всего лишь 71 минуту. Интересно, что в истории грунтовых турниров серии «Мастерс» было только три финала, которые длились меньше.

    Еще один любопытный факт: Циципас победил в Монте-Карло спустя 40 лет после своей мамы. В 1981 году Юлия Сальникова выиграла юниорский турнир в Монако.

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    Турнир в Монте-Карло вообще получился довольно простым для Стефаноса. Помимо Рублева, он легко обыграл Аслана Карацева, Кристиана Гарина, Алехандро Давидовича-Фокину (снялся после первого сета) и Дэниэла Эванса, который, между прочим, выбил самого Новака Джоковича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, конечно же, уверены в легкой победе Циципаса. На грека можно поставить за 1.23, а на Муньяра — за 4.50.

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    Но здесь вот на что надо обратить внимание: в прошлом году Циципас с трудом прошел Муньяра в первом круге «Ролан Гаррос». Испанец вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил пятой ракетке мира сделать камбэк. Никто не отрицает, что Стефанос сейчас в сумасшедшей форме, но Хауме, по всей видимости, может огрызнуться.

    В общем, чуть-чуть рискнем. Ставка — Муньяр выиграет хотя бы один сет за 2.31. Казалось бы, Циципас только что почти разгромил Рублева, какие могут быть сомнения, но так часто и бывает, что проблемы у звезд возникают в самый неожиданный момент.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 3.26.

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