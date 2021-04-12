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    Рууд снова проиграет 17-летнему сопернику?

    Руне — Рууд. Прогноз (к. 2.27) и ставки на турнир в Монте-Карло 12 апреля 2021 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Руне — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Первая ракетка мира среди юниоров 17-летний Хольгер Руне получил wild card в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло.

    Для Руне это будет четвертый турнир ATP в карьере. Впервые на этом уровне он сыграл в марте в Буэнос-Айресе, а в Сантьяго вышел в 1/4 финала.

    В начале апреля Руне проиграл корейцу Квон Сун Ву в первом круге в Марбелье на решающем тай-брейке.

    Также важно отметить, что Руне в межсезонье тренировался с Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом. Кроме того, уже по ходу сезона у Хольгера были совместные тренировки на грунте с Новаком Джоковичем.

    Рууд

    Тем временем Рууд в начале сезона неплохо выступил в начале сезона на Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге норвежец из-за травмы не смог завершить матч против Андрея Рублева.

    В марте Каспер выиграл два матча на турнире в Акапулько, но перед встречей с Александром Зверевым в четвертьфинале снова получил повреждение и не смог выйти на корт.

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    Свой первый турнир на грунте в этом году Рууд провел в Марбелье. В стартовом матче 26-я ракетка мира выиграл у Джанлуки маджера, но после этого уступил в двух сетах еще одному 17-летнему суперталанту Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Рууд легко выиграет в этом матче. На победу норвежца можно поставить за 1.18, а на Руне — за 5.15.

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    А мы думаем, что в этом матче вполне может случиться сенсация.

    Ставка — победа Руне с форой по сетам (+1,5) за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Руне больше 8,5 за 1.78. Парень действительно невероятно талантлив, и в ближайшие годы наверняка будет штурмовать рейтинг ATP.

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