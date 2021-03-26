Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Янника Ханфманна во втором круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:00 мск. Ханфманн — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ханфманн

Ханфманн впервые в карьере попал в основную сетку турнира в Майами. В первом круге немец выиграл в двух сетах у американца Стива Джонсона.

И это была всего лишь вторая победа Ханфманна в этом сезоне. В конце февраля Янник преодолел стартовый раунд на турнире в Сингапуре.

Ранее в этом месяце Ханфманн потерпел разгромное поражение от белоруса Егора Герасимова на турнире в Марселе, а чуть позже проиграл французу Матиасу Бургу на «челленджере» в итальянской Биелле.

На Открытом чемпионате Австралии Ханфманн в первом раунде уступил в трех сетах Андрею Рублеву.

Хачанов

Тем временем Хачанов в этом сезоне находится в тени соотечественников, которые разрывают тур. И речь в данном случае не только о Данииле Медведеве и Андрее Рублеве, теперь есть еще и Аслан Карацев, чьи сенсационные успехи шокировали весь теннисный мир.

У Хачанова в этом году по-настоящему серьезных успехов пока не было.

На Открытом чемпионате Австралии Карен проиграл в третьем круге итальянцу Маттео Берреттини.

В Роттердаме Хачанов уверенно прошел первые раунды, но в четвертьфинале уступил греку Стефаносу Циципасу, хотя после первого круга было ощущение, что Карен не отдаст этот матч.

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В Марселе Хачанов уступил Мэтью Эбдену в 1/4 финала. А в Дубае его остановил француз Жереми Шарди.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 5.00.

Очевидно, что Хачанову достался не самый опасный соперник. Немецкий теннисист находится в рейтинге на 108 месте. И все же не факт, что Карен сможет выиграть с разгромным счетом. В его игре сейчас тоже хватает проблем.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,0 за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ханфманна больше 8,5 за 1.77. У Янника довольно мощная подача, Карену в этом плане будет непросто.