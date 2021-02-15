Пегула
Пегула впервые в карьере дошла до четвертого раунда на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был выход в третий круг US Open в 2020 году.
На Australian Open американская теннисистка до этого сезона не выиграла ни одного матча. Но на этот раз Пегула стала одним из открытий турнира.
Уже в первом круге Джессика обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азренко, причем в двух сетах.
После этого Пегула уничтожила австралийку Саманту Стосур — 6:0, 6:1.
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Не самым сложным получился и матч против француженки Кристины Младенович — 6:2, 6:1.
Свитолина
Тем временем Свитолина пока тоже не проиграла ни одного сета на текущем турнире.
Вряд ли украинку можно считать претендентом на титул, но удивить она может. Все-таки ранее Элина уже дважды играла в четвертьфинале Australian Open.
В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Мари Боузковой из Чехии. Свитолиной хватило двух сетов, но в одном из них все решилось только на тай-брейке.
Свой пока что главный матч пятая ракетка мира выиграла во втором круге. Свитолина победила талантливую американку Кори Гауфф.
В третьем раунде украинка встречаласть с Юлией Путинцевой. После сложно первого сета во втором Свитолина не отдала сопернице ни одного гейма.
Прогноз и ставка
На Свитолину букмекеры предлагают поставить за 1.42, а на победу Пегулы — за 3.06.
В женском теннисе может произойти все что угодно, примеров достаточно, это же касается и предстоящего матча, но мы все-таки склоняемся к тому, что дальше пройдет Свитолина.
Тем более Элина в начале января уже обыгрывала Пегулу на турнире в Абу-Даби, причем довольно уверенно.
Ставка - победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.