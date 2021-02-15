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    Свитолина в третий раз сыграет в четвертьфинале АО?

    Пегула — Свитолина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 15 февраля 2021 года

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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет с американкой Джессикой Пегулой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 03:00 мск. Пегула — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Пегула впервые в карьере дошла до четвертого раунда на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был выход в третий круг US Open в 2020 году.

    На Australian Open американская теннисистка до этого сезона не выиграла ни одного матча. Но на этот раз Пегула стала одним из открытий турнира.

    Уже в первом круге Джессика обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азренко, причем в двух сетах.

    После этого Пегула уничтожила австралийку Саманту Стосур — 6:0, 6:1.

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    Не самым сложным получился и матч против француженки Кристины Младенович — 6:2, 6:1.

    Свитолина

    Тем временем Свитолина пока тоже не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

    Вряд ли украинку можно считать претендентом на титул, но удивить она может. Все-таки ранее Элина уже дважды играла в четвертьфинале Australian Open.

    В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Мари Боузковой из Чехии. Свитолиной хватило двух сетов, но в одном из них все решилось только на тай-брейке.

    Свой пока что главный матч пятая ракетка мира выиграла во втором круге. Свитолина победила талантливую американку Кори Гауфф.

    В третьем раунде украинка встречаласть с Юлией Путинцевой. После сложно первого сета во втором Свитолина не отдала сопернице ни одного гейма.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину букмекеры предлагают поставить за 1.42, а на победу Пегулы — за 3.06.

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    В женском теннисе может произойти все что угодно, примеров достаточно, это же касается и предстоящего матча, но мы все-таки склоняемся к тому, что дальше пройдет Свитолина.

    Тем более Элина в начале января уже обыгрывала Пегулу на турнире в Абу-Даби, причем довольно уверенно.

    Ставка - победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.

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