Украинка Элина Свитолина сыграет с американкой Джессикой Пегулой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 03:00 мск. Пегула — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Пегула впервые в карьере дошла до четвертого раунда на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был выход в третий круг US Open в 2020 году.

На Australian Open американская теннисистка до этого сезона не выиграла ни одного матча. Но на этот раз Пегула стала одним из открытий турнира.

Уже в первом круге Джессика обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азренко, причем в двух сетах.

После этого Пегула уничтожила австралийку Саманту Стосур — 6:0, 6:1.

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Не самым сложным получился и матч против француженки Кристины Младенович — 6:2, 6:1.

Свитолина

Тем временем Свитолина пока тоже не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

Вряд ли украинку можно считать претендентом на титул, но удивить она может. Все-таки ранее Элина уже дважды играла в четвертьфинале Australian Open.

В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Мари Боузковой из Чехии. Свитолиной хватило двух сетов, но в одном из них все решилось только на тай-брейке.

Свой пока что главный матч пятая ракетка мира выиграла во втором круге. Свитолина победила талантливую американку Кори Гауфф.

В третьем раунде украинка встречаласть с Юлией Путинцевой. После сложно первого сета во втором Свитолина не отдала сопернице ни одного гейма.

Прогноз и ставка

На Свитолину букмекеры предлагают поставить за 1.42, а на победу Пегулы — за 3.06.

В женском теннисе может произойти все что угодно, примеров достаточно, это же касается и предстоящего матча, но мы все-таки склоняемся к тому, что дальше пройдет Свитолина.

Тем более Элина в начале января уже обыгрывала Пегулу на турнире в Абу-Даби, причем довольно уверенно.

Ставка - победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.