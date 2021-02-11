Россиянин Андрей Рублев сыграет против бразильца Тиаго Монтейро во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Рублев — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев, как и ожидалось, стартовал с уверенной победы. В матче первого круга российский теннисист выиграл в трех сетах у немца Янника Ханфманна — 6:3. 6:3, 6:4. Надо признать, это была победа на классе.

По-настоящему же оценить возможности Рублева можно было на прошлой недели на Кубке ATP. Андрей провел четыре шикарных матча, в итоге проиграв всего лишь один сет.

И соперники у Рублева были куда опаснее — Гвидо Пелья, Есихито Нисиока, Ян-Леннард Штруфф и Фабио Фоньини.

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Лучший результат Рублева на Austtalian Open — четвертый круг в прошлом году.

Монтейро

А вот Монтейру впервые в карьере преодолел стартовый раунд на австралийском мэйджоре.

В первом круге бразильский теннисист разгромил словака Андрея Мартина — 7:6, 6:1, 6:1.

В принципе, результат не удивил. На прошлой неделе Тиаго дошел до полуфинала на одном из мельнбурнских турниров. И среди тех, кого там обыграл Монтейро, оказался и испанский супер талант Карлос Алькарас, который в первом круге Austtalian Open не оставил шансов Давиду Гоффену.

Кроме того, в январе Монтейро провел несколько матчей на турнире в Делрэй-Бич. С подготовкой у 26-летнего теннисиста тоже все было в порядке.

Прогноз и ставка

На Рублева при желании можно поставить за 1.05, победу Монтейро букмекеры предлагают за 21.00.

Любопытно, что Монтейро в 2019 году обыгрывал Рублева на грунтовом турнире в Мюнхене, но с тех пор все круто изменилось — россиянин за эти два года превратился в топ-игрока.

Против такого Рублева у Монтейро нет шансов на победу.

Ставка - победа Рублева с форой по геймам (-9,5) за 1.96.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Монтейро меньше 9,5 за 1.96.