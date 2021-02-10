Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Варвары Грачевой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 10 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Кудерметова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова впервые в карьере вышла во второй раунд Australian Open. Ранее россиянка довольствовалась лишь попаданием в основную сетку австралийского мэйджора.

В стартовом матче Вероника одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:2, 7:6. Во второй партии была борьба, но результат абсолютно закономерный. Надо сказать, что это была довольно серьезная проверка на прочность.

И что еще интересно, в середине января Кудерметова тоже обыгрывала Костюк — тогда они встретились в полуфинале турнира в Абу-Даби.

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Победа в первом круге Australian Open также показала, что Кудерметова находится в отличной форме, несмотря на то, что перед стартом турнира она попала под строгий карантин.

Грачева

Тем временем Грачева тоже впервые выиграла матч на Australian Open. Более того, для нее это был еще и дебют в основной сетке австралийского мэйджора.

В понедельник Варвара выиграла у еще одной соотечественницы Анны Блинковой. Нервный матч, в котором теннисистки сначала обменялись неудачными сетами, а потом довели дело до тай-брейка в решающей партии. Крепче нервная система оказалась у Грачевой.

Хотя успех 20-летней Варвары нельзя назвать таким уж случайным. В прошлом году россиянка дошла до третьего круга US Open. Кроме того, у нее был очень неплохой матч против Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе Грачева также успела сыграть на одном из мельнбурнских турниров. После победы над Лизетт Кабрерой Варвара проиграла Маркете Вондрушовой.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.20, а на победу Грачевой — за 4.85.

Скорее всего, Кудерметова снова выиграет в двух сетах. В ее пользу говорит и опыт, и качество тенниса, который она демонстрирует в начале сезона.

Ставка - победа Кудерметовой в двух партиях за 1.61.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Грачевой меньше 8,0 за 1.85.