Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Мартины Тревизан в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Тревизан — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тревизан

Тревизан начала новый сезон в статусе 89-й ракетки мира. И надо сказать, что выше 83-й позии эта итальянка еще не поднималась.

Свой первый матч в сезоне Тревизан провела еще в январе. В первых числах прошлого месяца Мартина сыграла на турнире в Абу-Даби, где уже в первом круге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

В Мельбурне перед стартом Australian Open Тревизан тоже сыграла лишь один матч. На одном из турниров, которые предшествовали первому в сезоне мэйджору, итальянская теннисистка проиграла немке Андреа Петкович. Но здесь ей хотя бы удалось взять одну партию.

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Для 27-летней Тревизан это всего лишь второе попадание в основную сеткку Australian Open.

Александрова

Тем временем Александрова на прошлой неделе успешно выступила на турнире в Мельбурне. Россиянка дошла до полуфинала.

В первом круге Екатерина обыграла Анну Каролину Шмидлову, после чего стала автором сразу двух сенсаций.

Во втором раунде Александрова одержала победу над действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Швентек, а в четвертьфинале разгромила вторую ракетку мира Симону Халеп.

В полуфинале Александрова, вопреки прогнозам, проиграла эстонке Кайе Канепи. Но, в любом случае, это была очень хорошая неделя для российской теннисистки.

Прогноз и ставка

На Александрову букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Тревизан — за 7.40.

Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, Александрова действительно должна обыгрывать итальянку в двух сетах.

Ставка - победа Александровой с форой по геймам (-6,0) за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тревизан меньше 6,5 за 1.94.