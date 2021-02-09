ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппБольшой вызов для Клоппа. «Ливерпуль» еще может спасти этот сезон Александр ГоловинГоловин — суперзвезда. Царь на троне АлиссонНе день Алиссона. Разгром на «Энфилде» завершил защиту титула «Ливерпулем»
  • 16:57
    • Майк Дин отказался работать на матчах ближайшего тура АПЛ из-за угроз
  • 16:17
    • Определился капитан сборной России на Шведские игры
    Все новости спорта

    Александрова легко выйдет во второй круг Australian Open?

    Тревизан — Александрова. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на WTA
    Тревизан — Александрова: прогноз и ставка
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Мартины Тревизан в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Тревизан — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тревизан

    Тревизан начала новый сезон в статусе 89-й ракетки мира. И надо сказать, что выше 83-й позии эта итальянка еще не поднималась.

    Свой первый матч в сезоне Тревизан провела еще в январе. В первых числах прошлого месяца Мартина сыграла на турнире в Абу-Даби, где уже в первом круге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

    В Мельбурне перед стартом Australian Open Тревизан тоже сыграла лишь один матч. На одном из турниров, которые предшествовали первому в сезоне мэйджору, итальянская теннисистка проиграла немке Андреа Петкович. Но здесь ей хотя бы удалось взять одну партию.

    Все прогнозы на Australian Open

    Для 27-летней Тревизан это всего лишь второе попадание в основную сеткку Australian Open.

    Александрова

    Тем временем Александрова на прошлой неделе успешно выступила на турнире в Мельбурне. Россиянка дошла до полуфинала.

    В первом круге Екатерина обыграла Анну Каролину Шмидлову, после чего стала автором сразу двух сенсаций.

    Во втором раунде Александрова одержала победу над действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Швентек, а в четвертьфинале разгромила вторую ракетку мира Симону Халеп.

    В полуфинале Александрова, вопреки прогнозам, проиграла эстонке Кайе Канепи. Но, в любом случае, это была очень хорошая неделя для российской теннисистки.

    Прогноз и ставка

    На Александрову букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Тревизан — за 7.40.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, Александрова действительно должна обыгрывать итальянку в двух сетах.

    Ставка - победа Александровой с форой по геймам (-6,0) за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тревизан меньше 6,5 за 1.94.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Фаренсе — Морейренси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Маритиму — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Луго — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ботафого — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мугуруса — Гаспарян
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021
    Тревизан — Александрова: прогноз и ставка на матч 09.02.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры