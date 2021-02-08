Россиянка Вера Звонарева сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 08:15 мск. Звонарева — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Бывшая вторая ракетка начала подготовку к Australien Open еще в начале января. Звонарева в прошлом месяце сыграла на турнире в Абу-Даби. Это было не самое провальное выступление, все-таки один матч Вера выиграла — у малоизвестной француженки Амандин Эсс.

Во втором круге Звонарева прогнозируемо уступила в двух сетах украинке Элине Свитолиной.

На одном из трех предшествующих Australian Open турниров в Мельбурне 36-летняя россиянка дошла до третьего раунда, где уступила Маркете Вондрушовой. Но игра, по сути, была равна. Сначала теннисистки обменялись победами на тай-брейке, после чего чешская теннисистка взяла решающую партию со счетом 6:4.

Все прогнозы на Australian Open

Свою последнюю победу в основной сетке Australian Open Звонарева одержала в 2015 году. При этом она дважды доходила до полуфинала австралийского мэйджора, но было это очень давно — в 2009 и 2011 годах.

Рыбакина

Тем временем Рыбакина по итогам прошлого сезона вошла в топ-20. Елена очень мощно провела первую половину 2020 года.

Рыбакина год назад выиграла турнир в Хобарте, а также до финала в Шеньчжэне, Санкт-Петербурге и Дубае. К этим успехам вполне можно добавить третий круг на Australian Open, где 21-летняя теннисистка проиграла будущей победительнице турнира Эшли Барти.

После паузы Елена тоже успела кое-что показать. Например, у нее был финал турнира в Страсбурге.

В новом сезоне Рыбакина уже успела дойти до четвертьфинала а Абу-Даби. Дальше ее не пустила Арина Соболенко, но, в отличие от остальных соперниц белоруски, ей удалось навязать борьбу седьмой ракетке мира.

А потом Рыбакину ждал строгий карантин в Мельбурне. Елена попала в число тех, кому нельзя было две недели выходить из своего номера. После такого испытания Рыбакина в первом же матче проиграла Барборе Крейчиковой.

Прогноз и ставка

Букмекеры сдержанно оценивают шансы Рыбакиной на победу в этом матче. На представительницу Казахстана можно поставить за 1.47, а на Звореву — за 2.76.

Почти нет сомнений, что Елена уже в ближайшем будущем войдет в топ-10. Но прямо сейчас немного смущает тот факт, что у нее практически не было возможности нормально тренироваться перед Australian Open. Сначала карантин, а потом один матч и несколько дней тренировок.

Опытнейшая Звонарева запросто может этим воспользоваться.

Ставить на победу россиянки мы все-таки не рискнем. Но вполне вероятно, что Вера выиграет хотя бы один сет.

Ставка - Звонарева выиграет хотя бы один сет за 1.67.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 20,5 за 1.87.