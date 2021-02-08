Серб Новак Джокович сыграет против француза Жереми Шарди в рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Шарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Действующий чемпион Australian Open открыл сезон в начале февраля, сыграв два матча на Кубке ATP.

Как и ожидалось, Новак выиграл обе свои встречи в одиночном разряде. В первом туре группового этапа первая ракетка мира одержал победу над дерзким представителем Каналы Денисом Шаповаловым. В принципе, только по счету можно сделать вывод, что на корте была борьба, — 7:5, 7:5.

А главную проверку на прочность перед стартом мэйджора в Мельбурне восьмикратный победитель Australian Open прошел во втором туре, когда его соперником стал Александр Зверев. Джокович уступил в первом сете на тай-брейке, но после этого без проблем сделал камбэк.

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Кроме того, еще до Кубка ATP Джокович в рамках выставочного матча сыграл против Янника Синнера. И, конечно же, тоже победил.

Шарди

Тем временем Шарди начал сезон еще в начале января. Француз, никогда не поднимавшийся в рейтинге выше 25-го места, дошел до полуфинала, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Но перед этим Жереми оказался сильнее Раду Албота, Фабио Фоньини и Яна-Леннарда Штруффа.

Дальше был турнир в Мельбурне. И здесь Шарди тоже выступил вполне достойно. Французский теннисист снова оказался в полуфинале. Правда, не обошлось без везения, Стэн Вавринка не смог выйти на игру с Жереми из-за проблем со здоровьем.

Зато уже в первом круге Шарди обыграл Марина Чилича, а после без проблем справился с Жилем Симоном и Тайлером Фритцем.

В полуфинале Шарди без шансов уступил британцу Дэниэлу Эвансу, взяв лишь четыре гейма.

Прогноз и ставка

Букмекеры даже не предлагают привычные коэффициенты на исход. Сенсация здесь просто невозможна.

И это подтверждает статистика данного противостояния. Джокович выиграл все 13 предыдущих матчей против Шарди. И что самое удивительное, за все это время (за 11 лет!) француз не смог взять хотя бы один сет.

Скорее всего, в ближайшее игре тоже будет разгром. Новак снова выиграет в трех сетах.

Ставка - победа Джоковича с форой по геймам (-10,0) за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шарди меньше 8,5 за 1.89.