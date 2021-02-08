ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Астон Вилла» — «Арсенал»Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков «Айлендерс» — «Питтсбург»НХЛ. «Торонто» разгромил «Ванкувер», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 15:07
    • НХЛ могут приостановить до окончания вакцинации игроков
  • 12:36
    • Медведев победил на ATP Cup в Мельбурне
  • 09:53
    • Волков попал в больницу после боя с Оверимом
  • 07:14
    • Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC Vegas 18
  • 07:00
    • Медведев и Рублев принесли России победу в ATP Cup
  • 00:59
    • «МЮ» упустил домашнюю победу над «Эвертоном»
  • 21:59
    • «Ювентус» взял верх над «Ромой»
    Все новости спорта

    Джокович продлит невероятную серию в противостоянии с Шарди?

    Джокович — Шарди. Прогноз (к. 1.80) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 8 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Жереми Шарди
    Джокович — Шарди: прогноз и ставка
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Жереми Шарди в рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Шарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Действующий чемпион Australian Open открыл сезон в начале февраля, сыграв два матча на Кубке ATP.

    Как и ожидалось, Новак выиграл обе свои встречи в одиночном разряде. В первом туре группового этапа первая ракетка мира одержал победу над дерзким представителем Каналы Денисом Шаповаловым. В принципе, только по счету можно сделать вывод, что на корте была борьба, — 7:5, 7:5.

    А главную проверку на прочность перед стартом мэйджора в Мельбурне восьмикратный победитель Australian Open прошел во втором туре, когда его соперником стал Александр Зверев. Джокович уступил в первом сете на тай-брейке, но после этого без проблем сделал камбэк.

    Все прогнозы на Australian Open

    Кроме того, еще до Кубка ATP Джокович в рамках выставочного матча сыграл против Янника Синнера. И, конечно же, тоже победил.

    Шарди

    Тем временем Шарди начал сезон еще в начале января. Француз, никогда не поднимавшийся в рейтинге выше 25-го места, дошел до полуфинала, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Но перед этим Жереми оказался сильнее Раду Албота, Фабио Фоньини и Яна-Леннарда Штруффа.

    Дальше был турнир в Мельбурне. И здесь Шарди тоже выступил вполне достойно. Французский теннисист снова оказался в полуфинале. Правда, не обошлось без везения, Стэн Вавринка не смог выйти на игру с Жереми из-за проблем со здоровьем.

    Зато уже в первом круге Шарди обыграл Марина Чилича, а после без проблем справился с Жилем Симоном и Тайлером Фритцем.

    В полуфинале Шарди без шансов уступил британцу Дэниэлу Эвансу, взяв лишь четыре гейма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры даже не предлагают привычные коэффициенты на исход. Сенсация здесь просто невозможна.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    И это подтверждает статистика данного противостояния. Джокович выиграл все 13 предыдущих матчей против Шарди. И что самое удивительное, за все это время (за 11 лет!) француз не смог взять хотя бы один сет.

    Скорее всего, в ближайшее игре тоже будет разгром. Новак снова выиграет в трех сетах.

    Ставка - победа Джоковича с форой по геймам (-10,0) за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шарди меньше 8,5 за 1.89.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet
    Ещё прогнозы на спорт
    3.36
  • Прогноз на матч Беневенто — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Брест — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жирона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Милан — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • Вчера в 02:23     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    Джокович — Шарди: прогноз и ставка на матч 08.02.2021 в 12:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры