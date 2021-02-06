Россиянин Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером в рамках полуфинала на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 02:00 мск. Синнер — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер стал одним из открытий прошлого сезона. 19-летний теннисист провел несколько очень крутых турниров, благодаря чему поднялся в рейтинге на 36-е место. И, по всей видимости, в этом году итальянец будет бороться как минимум за место в топ-20.

2020-й Синнер закрыл яркой победой на турнире в Софии. Среди тех, кто уступил Яннику в столице Болгарии, оказались Мартон Фучович, Алекс Де Минаур, Адриан Маннарино и Вашек Поспишил.

Еще одним серьезным достижением Синнера стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Там его обыграл будущий победитель турнира Рафаэль Надаль.

На текущем турнире Синнер в первом матче легко выиграл у Александара Вукича, после чего одержал победы над Аляжем Бедене и Миомиром Кецмановичем — тоже в двух сетах.

Хачанов

Тем временем у Хачанова из-за экстренной паузы получилась просто сумасшедшая пятница. В четверг все матчи в Мельбурне были отменены из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников отеля, в котором остановились теннисисты. И именно по этой причине Карену пришлось несколько раз выходить на корт.

Сначала Хачанов сыграл с Кевином Андерсоном в рамках второго круга. Не сказать, что это сенсация, но после ряда неуверенных матчей победа над южноафриканцем в двух сетах немного удивила. Карену удалось справиться с мощнейшей подачей соперника.

В четвертьфинале соперником Хачанова стал Ботик ван де Зандсхалп. Голландец взял первый сет и подавал на матч по втором, но российскому теннисисту в итоге удалось сделать обрытный брейк и завершить партию в свою пользу. После такого эпика Ботик не смог прийти в себя, Хачанов без проблем взял решающий сет.

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И после всего этого Хачанов в паре с Кецмановичем вышел еще и на матч против Александра Бублика и Андрея Голубева. Это был очень сложный день, но он показал, что Хачанов находится в отличной физической форме.

Прогноз и ставка

На Синнера букмекеры предлагают поставить за 1.60, а на победу Хачанова — за 2.36.

Коэффициенты приблизительно такие же, как и перед матчем Карена с Андерсоном. И сейчас мы тоже говотовы повторить, что все закономерно, фаворитом действительно является соперник Хачанова.

В том числе из-за того, что Хачанов в пятницу практически не уходил с корта, потратив невероятное количество сил и эмоций.

Ставка — победа Синнера за 1.60.

И также можно рассмотреть ставку на победу Синнера в двух сетах за 2.41.