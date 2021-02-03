Украинка Элина Свитолина сыграет против Елены Остапенко из Латвии в рамках третьего круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 02:00 мск. Остапенко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Сенсационная чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 и экс-пятая ракетка мира начала год с двух побед.

В первом круге текущего турнира 23-летняя теннисистка выиграла в трех сетах у итальянки Сары Эррани. Елена, как обычно, заставила понервничать своих поклонников, но в целом ее превосходство над соперницей в данном случае даже не обсуждается.

А во втором раунде Остапенко одержала победу над словенкой Даркой Ковинчич.

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В прошлом году теннисистка из Латвии выступила всего лишь на семи турнирах. Наилучшего результата Остапенко добилась на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга. Но в целом это был не самый успешный для нее сезон.

Свитолина

Тем временем Свитолина начала играть еще в январе. В прошлом месяце украинская теннисистка выступила на турнире в Абу-Даби. В принципе, вполне успешно, хотя сама Элина вряд ли так считает.

Свитолина уверенно прошла первые два раунда, обыграв Джессику Пегулу и Веру Звонарева. В четвертьфинале украинку едва не остановила Екатерина Александрова, которая легко могла забирать матч, но допустила несколько серьезных ошибок.

А вот Вероника Кудерметова остановила Свитолину. И в этом случае тоже все решилось на тай-брейке в третьем сете.

На турнире в Мельбурне Элина стартовала со второго круга. Пятая ракетка мира выиграла в двух сетах у немки Андреа Петкович.

Прогноз и ставка

На Остапенко букмекеры предлагают поставить за 2.92, а на победу Свитолиной — за 1.43.

На самом деле, многое, как ни странно, будет зависеть от Остапенко, а точнее, от ее настроения. Если Елена будет сконцентрирована, у Элины точно возникнут проблемы. А вот если она начнет психовать, как это часто бывает, Свитолина легко заберет матч.

Но мы все-таки предположим, что Остапенко, пусть и не в течение всей игры, но все-таки будет сконцентрирована, и как минимум возьмет один сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51.

Если что, два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Остапенко.