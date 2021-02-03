ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля Конкурентам не удалось дестабилизировать Лионеля МессиНе злите Месси. Конкурентам не удалось дестабилизировать «Барселону» «Лидс» не пустил «Лестер» на второе место«Лидс» показал силу «Лестера» без Варди и Ндиди
  • 16:23
    • Шубенков получит дисквалификацию от трех до шести месяцев
  • 15:16
    • «Тамбов» на грани банкротства
  • 19:27
    • Гол и передача Да Косты принесли «Ак Барсу» победу над «Трактором»
  • 17:05
    • Коваленко стал игроком «Аталанты»
  • 16:08
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
    Все новости спорта

    Сможет ли Остапенко правильно настроиться на матч против Свитолиной?

    Остапенко — Свитолина. Прогноз (к. 2.51) и ставки на турнир в Мельбурне 3 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Остапенко Прогнозы на Элина Свитолина
    Остапенко — Свитолина: прогноз и ставка
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против Елены Остапенко из Латвии в рамках третьего круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 02:00 мск. Остапенко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Сенсационная чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 и экс-пятая ракетка мира начала год с двух побед.

    В первом круге текущего турнира 23-летняя теннисистка выиграла в трех сетах у итальянки Сары Эррани. Елена, как обычно, заставила понервничать своих поклонников, но в целом ее превосходство над соперницей в данном случае даже не обсуждается.

    А во втором раунде Остапенко одержала победу над словенкой Даркой Ковинчич.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году теннисистка из Латвии выступила всего лишь на семи турнирах. Наилучшего результата Остапенко добилась на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга. Но в целом это был не самый успешный для нее сезон.

    Свитолина

    Тем временем Свитолина начала играть еще в январе. В прошлом месяце украинская теннисистка выступила на турнире в Абу-Даби. В принципе, вполне успешно, хотя сама Элина вряд ли так считает.

    Свитолина уверенно прошла первые два раунда, обыграв Джессику Пегулу и Веру Звонарева. В четвертьфинале украинку едва не остановила Екатерина Александрова, которая легко могла забирать матч, но допустила несколько серьезных ошибок.

    А вот Вероника Кудерметова остановила Свитолину. И в этом случае тоже все решилось на тай-брейке в третьем сете.

    На турнире в Мельбурне Элина стартовала со второго круга. Пятая ракетка мира выиграла в двух сетах у немки Андреа Петкович.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко букмекеры предлагают поставить за 2.92, а на победу Свитолиной — за 1.43.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На самом деле, многое, как ни странно, будет зависеть от Остапенко, а точнее, от ее настроения. Если Елена будет сконцентрирована, у Элины точно возникнут проблемы. А вот если она начнет психовать, как это часто бывает, Свитолина легко заберет матч.

    Но мы все-таки предположим, что Остапенко, пусть и не в течение всей игры, но все-таки будет сконцентрирована, и как минимум возьмет один сет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51.

    Если что, два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Остапенко.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Порту — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Морейренше — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Джокович — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Соболенко — Канепи
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Касаткина — Херцог
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Звонарева — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
    • 08:48 27/01/2021
    Остапенко — Свитолина: прогноз и ставка на матч 03.02.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.51.
    • Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры