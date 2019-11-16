Циципас — Федерер. Прогноз (к. 1.84) и ставки на полуфинальный матч Итогового турнира АТР

В субботу, 16 ноября, грек Стефанос Циципас сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в рамках полуфинала Итогового турнира АТР. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на Циципас — Федерер.

Стефанос Циципас

Грек является шестой ракеткой мира и продолжает прогрессировать. На его счету в этом году до Лондона 55 побед при 26 поражениях, а на харде он выиграл 34 из 52 поединков.

В этом году Стефанос стал чемпионом в Эшториле и Марселе, а также дошел до полуфинала Australian Open.

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В первом туре на Итоговом турнире Циципас прервал серию из пяти поражений подряд в личных встречах с Медведевым. Грек классно подавал, играл стабильно и без явно видимых слабых мест — 7:6, 6:4.

Во втором поединке грек еще более уверенно разобрался с немцем Александром Зверевым (6:3, 6:2), обеспечив себе место в полуфинале.

Третий поединок ничего уже не значил, но грек все равно навязал борьбу испанцу Рафе Надалю — 7:6, 4:6, 5:7. Матч затянулся на три часа и наверняка скажется на физическом состоянии Циципаса.

Роджер Федерер

Федерер не играл на Мастерсе в Париже, а последним его турниром до Итогового были соревнования в Базеле, где он прошел весь турнирный путь и в финале победил Алекса Де Минаура — 6:2, 6:2.

Более того, в Базеле Федерер не проиграл ни одного сета, одержав в зале в нынешнем сезоне семь побед в семи играх.

На старте Итогового ветеран потерпел поражение от Доминика Тима — 5:7, 5:7. Федерер много ошибался и так и нащупал свою игру, не сумев справиться с подачей австрийца.

Далее Роджер без особых трудностей одолел Маттео Берреттини — 7:6, 6:3. Тем не менее, недостатки в игре швейцарца все равно остаются.

Свой лучший матч на турнире, а может и за весь сезон, ветеран выдал против серба Новака Джоковича — 6:4, 6:3. Здесь Роджер показал все свое мастерство и заставил всех поверить, что он способен стать чемпионом.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество швейцарцу: победа Федерера — 1.36, победа Циципаса — 3.30.

В Лондоне поединки состоят из 2-3 сетов, поэтому чрезмерная выносливость швейцарской суперзвезде не потребуется. В остальном у Федерера есть явное преимущество и он уже нашел свою игру. Кроме того, в полуфинале Базеля-2019 Циципас уже уступал Роджеру со счетом 4:6, 4:6. Предлагаем поставить на победу Федерера с форой -3 гейма за 1.84. 0