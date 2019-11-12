Федерер — Берреттини. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Итогового турнира ATP 12 ноября 2019 года

Во вторник, 12 ноября, швейцарец Роджер Федерер встретится с итальянцем Маттео Берреттини на Итоговом турнире ATP. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Федерер — Берреттини.

Роджер Федерер

Швейцарец подходил к Лондону в полном порядке, ведь у Роджера было две недели отдыха.

Он не играл на Мастерсе в Париже, а последним его турниром были соревнования в Базеле, где он прошел весь турнирный путь и в финале победил Алекса Де Минаура — 6:2, 6:2.

Более того, в Базеле Федерер не проиграл ни одного сета, одержав в зале в нынешнем сезоне семь побед в семи играх.

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На старте Итогового ветеран удивил, потерпев поражение от Доминика Тима — 5:7, 5:7. Федерер много ошибался и так и нащупал свою игру, не сумев справиться с подачей австрийца.

Маттео Берреттини

Итальянец последним отобрался в Лондон и изначально считался одним из аутсайдеров. Маттео провел хороший год, но в концовке сдал.

Особенно спад был заметен в последней игре перед Итоговым против Цонги — 3:6, 4:6. Стоит отметить, что Берреттини вообще пока не притерся к элите и не умеет играть с топ-теннисистами. Он успел по ходу сезона проиграть Федереру, Звереву, Надалю и Тиму без особой борьбы.

Это подтвердил и старт в Лондоне — Маттео был разгромлен сербом Новаком Джоковичем — 2:6, 1:6. 23-летний теннисист явно устал и уже не выглядит мобильным в игре.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество швейцарцу: победа Федерера — 1.21, победа Берреттини — 4.65.

В своем нынешнем состоянии итальянец мало что может предложить легенде. Предлагаем поставить на победу Роджера Федерера с форой -4 гейма за 1.93. 0