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    Травма не помешает Надалю уверенно стартовать в Лондоне

    Рафаэль Надаль — Александр Зверев. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Итогового турнира ATP 11 ноября 2019 года

    Прогнозы на теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз на Рафаэль Надаль — Александр Зверев
    Рафаэль Надаль
    В понедельник, 11 ноября, испанец Рафаэль Надаль встретится с немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире АТР. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Александр Зверев.

    Рафаэль Надаль

    Испанец является первой ракеткой мира. 33-летний теннисист до сих пор остается в ударе и продолжает доминировать в мужском Туре.

    Рафа в этом году стал победителем мэйджоров в США и Франции, а также выиграл турниры в Монреале и Риме. Всего испанец провел 57 матчей, из которых выиграл 51.

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    Последний турнир перед Лондоном — Париж, где Надаль вышел в полуфинал, но отказался от борьбы из-за того, что травмировал мышцы живота на разминке. До этого у него была серия из 16 побед подряд.

    Последнее поражение Надаля случилось еще в июле, в противостоянии с Роджером Федерером в полуфинале Уимблдона.

    Александр Зверев

    Зверев — седьмая ракетка мира. Немец в этом году провел 69 матчей и выиграл из них 45.

    Что касается титулов, то здесь все скромно — только чемпионство в Женеве. Также можно вспомнить выход в финал в Шанхае, где его остановил россиянин Даниил Медведев.

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    На парижском турнире Александр выбыл уже во втором раунде, уступив Денису Шаповалову. На харде Зверев одержал 27 побед при 13 поражениях и в целом выглядел не очень убедительно, уступив в трех из последних четырех поединков.

    Прогноз

    Букмекеры отдают преимущество Надалю — 1.45 против 2.85.

    В личных встречах Рафа ведет со счетом 5:0 да и его нынешняя форма сомнений не вызывает. Да, была травма в Париже, но испанец не стал рисковать и имел достаточно времени, чтобы восстановиться. Предлагаем поставить на победу Надаля с форой -3 гейма за 1.88.

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    Рафаэль Надаль — Александр Зверев. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Итогового турнира ATP 11 ноября 2019 года. Прогноз на Рафаэль Надаль — Александр Зверев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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