Джокович — Тим. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Итогового турнира АТР 12 ноября 2019 года

Новак Джокович
Cерб великолепно провел Мастерс в Париже. За весь турнир Новак не проиграл ни одного сета, обыграв всех своих соперников в двух партиях.
В финальном поединке Джокович разбил Дениса Шаповалова (6:3, 6:4), а затем в хорошем настроении приступил к подготовке к Лондону. Стоит отметить, что на Итоговом у Новака есть реальный шанс подвинуть Надаля и вернуть себе статус первой ракетки мира.
Новак за весь год выиграл 53 матча при 9 поражениях, а также выиграл Уимблдон и US Open. На харде в его активе 31 победа в 37 матчах, а в зале он выиграл все шесть поединков.
Свою шикарную форму Джокович подтвердил против Берреттини в первом туре, разгромив итальянца по всем статьям — 6:2, 6:1.
Доминик Тим
Тим стал чемпионом в Вене, где в финале победил Диего Шварцмана — 3:6, 6:4, 6:3.
Тем не менее, развить этот успех не удалось. На Мастерсе в Париже австриец был явно уставшим и во втором круге без шансов уступил Григору Димитрову — 3:6, 2:6.
Многие ждали неудачи в стартовом туре Лондона против самого Роджера Федерера, но австриец отдохнул и сумел выстрелить, оформив победу в двух сетах — 7:5, 7:5. За матч австриец трижды взял подачу швейцарца и лишь однажды проиграл свою.
В этом году Тим обыграл Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос в пяти сетах — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.
Прогноз
Букмекеры отдают преимущество Джоковичу — 1.21 против 4.70.
Джокович сейчас очень хорош и он обязательно будет доминировать на задней линии, но и без борьбы Доминик не отдаст победу сербу. Предлагаем поставить на победу Тима с форой +4,5 гейма за 1.87. 0