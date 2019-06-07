Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Франции по теннису 7 июня

В пятницу, 7 июня, швейцарец Роджер Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая пройдет в Париже, начнется не раньше 14:00 по московскому времени. Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер впервые с 2015 года вернулся на «Ролан Гаррос» и сразу же добился успеха, дойдя до полуфинала.

Игра на медленных грунтовых кортах всегда тяжело давалась третьему номеру рейтинга ATP, но в этом сезоне он демонстрирует неплохие результаты на этом покрытии.

В Мадриде и Риме 37-летний теннисист добрался до четвертьфиналов, а на «Ролан Гаррос» в пяти сыгранных матчах проиграл лишь один сет — своему соотечественнику Стэну Вавринке в 1/4 финала.

Все прогнозы на теннис

Лоренцо Сонего, Оскара Отте, Каспера Рууда и Леонардо Майера швейцарец прошел без особых проблем.

Рафаэль Надаль

Для испанца Рафаэля Надаля грунт является любимым покрытием. Только на «Ролан Гаррос» он завоевал 11 титул и является действующим чемпионом турнира.

В нынешнем грунтовом сезоне второй номер посева стартовал не слишком успешно, проиграв в Монте-Карло итальянцу Фабио Фоньини, а в Барселоне — австрийцу Доминику Тиму.

На «Мастерсе» в Мадриде Надаль в полуфинале потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в трех сетах.

Затем, впрочем, «Король грунта» нашел свою игру и добился триумфа в Риме, победив в финале серба Новака Джоковича.

На «Ролан Гаррос-2019» Надаль тоже проиграл всего один сет — в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену, который сыграл практически идеально, допустив всего 4 невынужденные ошибки.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Рафаэля Надаля — 1.12, победа Роджера Федерера — 6.30.

Личные встречи действительно говорят в пользу Рафы — 23:15. Если же рассматривать только поединки на грунте, то испанец практически безупречен — 13-2.

Все прогнозы на спорт

В пользу Роджера может говорить разве что тот факт, что в последних шести встречах он был сильнее (с учетом снятия Надаля с турнира в Индиан-Уэллсе), а также то, что он не играл с Рафой на грунте уже шесть лет.

Дополнительным плюсом станет и длительный отдых между четвертьфиналами и полуфиналом, которым швейцарец постарается воспользоваться.

В целом же мы не ждем никакого чуда. Надаль в большинстве случаев обыгрывал Федерера на грунте, и, вероятно, сделает это еще раз. Если испанец обойдется без травм, то выиграет без особых проблем. Наш прогноз — «победа Надаля с форой по геймам -6,5» за 1.70.

Зацепится ли Роджер хотя бы за один сет? Вполне возможно, что у него будет шанс взять партию на тай-брейке. Если вы в это верите, то присмотритесь к ставке «тотал сетов больше 3,5» за 2.06. 0