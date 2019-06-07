ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Бернарду СилваЧемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии Новак Джокович«Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов проиграл Тиму, успех Джоковича Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
  • 18:26
    • «Рубин» назначил исполняющего обязанностями главного тренера
  • 18:12
    • Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 16:50
    • «Челси» продаст Азара «Реалу» за 130 миллионов фунтов
  • 15:55
    • Прядкин заявил о желании расширить РПЛ до 18-20 клубов
  • 15:40
    • Стали известны предварительные сроки восстановления Неймара
  • 15:33
    • Гараничев не подписал контракт с СБР
  • 15:23
    • Нападающий ЦСКА попал в сферу интересов «Арсенала»
    Все новости спорта

    Способен ли Федерер обыграть Надаля на грунте?

    Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Франции по теннису 7 июня

    Прогнозы на Ролан Гаррос ATP Прогнозы на Роджера Федерера Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
    В пятницу, 7 июня, швейцарец Роджер Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая пройдет в Париже, начнется не раньше 14:00 по московскому времени. Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль.

    Роджер Федерер

    Швейцарец Роджер Федерер впервые с 2015 года вернулся на «Ролан Гаррос» и сразу же добился успеха, дойдя до полуфинала.

    Игра на медленных грунтовых кортах всегда тяжело давалась третьему номеру рейтинга ATP, но в этом сезоне он демонстрирует неплохие результаты на этом покрытии.

    В Мадриде и Риме 37-летний теннисист добрался до четвертьфиналов, а на «Ролан Гаррос» в пяти сыгранных матчах проиграл лишь один сет — своему соотечественнику Стэну Вавринке в 1/4 финала.

    Все прогнозы на теннис

    Лоренцо Сонего, Оскара Отте, Каспера Рууда и Леонардо Майера швейцарец прошел без особых проблем.

    Рафаэль Надаль

    Для испанца Рафаэля Надаля грунт является любимым покрытием. Только на «Ролан Гаррос» он завоевал 11 титул и является действующим чемпионом турнира.

    В нынешнем грунтовом сезоне второй номер посева стартовал не слишком успешно, проиграв в Монте-Карло итальянцу Фабио Фоньини, а в Барселоне — австрийцу Доминику Тиму.

    На «Мастерсе» в Мадриде Надаль в полуфинале потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в трех сетах.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Затем, впрочем, «Король грунта» нашел свою игру и добился триумфа в Риме, победив в финале серба Новака Джоковича.

    На «Ролан Гаррос-2019» Надаль тоже проиграл всего один сет — в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену, который сыграл практически идеально, допустив всего 4 невынужденные ошибки.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Рафаэля Надаля — 1.12, победа Роджера Федерера — 6.30.

    Личные встречи действительно говорят в пользу Рафы — 23:15. Если же рассматривать только поединки на грунте, то испанец практически безупречен — 13-2.

    Все прогнозы на спорт

    В пользу Роджера может говорить разве что тот факт, что в последних шести встречах он был сильнее (с учетом снятия Надаля с турнира в Индиан-Уэллсе), а также то, что он не играл с Рафой на грунте уже шесть лет.

    Дополнительным плюсом станет и длительный отдых между четвертьфиналами и полуфиналом, которым швейцарец постарается воспользоваться.

    В целом же мы не ждем никакого чуда. Надаль в большинстве случаев обыгрывал Федерера на грунте, и, вероятно, сделает это еще раз. Если испанец обойдется без травм, то выиграет без особых проблем. Наш прогноз — «победа Надаля с форой по геймам -6,5» за 1.70.

    Зацепится ли Роджер хотя бы за один сет? Вполне возможно, что у него будет шанс взять партию на тай-брейке. Если вы в это верите, то присмотритесь к ставке «тотал сетов больше 3,5» за 2.06. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голландия — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Украина U20
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Италия U20 — Мали U20
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Украина — Сербия
  • Завтра в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Австрия — Словения
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Ирландия
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Черногория — Косово
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Испания
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Завтра в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Латвия — Израиль
  • Завтра в 21:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Литва — Люксембург
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Македония — Польша
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Второй шанс для Мо Салаха
    • 01:50 31/05/2019     Оттмар Хитцфельд
  • Короли Европы. Тренеры-герои Лиги чемпионов
    • 19:27 31/05/2019     Маурисио Почеттино
  • Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
    • 15:31 01/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Франции по теннису 7 июня. Прогноз на Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье Вчера в 11:580
  • 15:03
    • Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
  • 13:09
    • Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги
  • 08:50
    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки
    Массимилиано Аллегри Футбол Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»? 04/06/2019 в 23:540
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 18:57
    • «Фиорентина» сменила владельца
  • 18:42
    • Сломавший челюсть игрок «Бостона» возобновил тренировки
  • 17:05
    • Шикунов покинет «Крылья Советов»
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 16:34
    • Тренер Гараничева назвал провокацией информацию о неподписании контракта
  • 16:18
    • НИУ ВШЭ принял участие в разработке календаря РПЛ
  • 16:12
    • Украина — Сербия: где и когда смотреть онлайн матча отборочного раунда Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие