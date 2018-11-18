Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки на финальный матч Итогового чемпионата ATP 18 ноября

В воскресенье, 18 ноября, серб Новак Джокович встретится с представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче Итогового чемпионата ATP. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев.

Новак Джокович

Серб Новак Джокович прибыл на Итоговый чемпионат ATP в Лондон в статусе первой ракетки мира.

Он однозначно может быть доволен своей игрой во второй половине сезона, ведь с начала июля в официальных матчах проиграл только Стефаносу Циципасу (3:6, 7:6, 3:6) и Карену Хачанову (5:7, 4:6).

На групповом этапе Итогового чемпионата Джокович поочередно обыграл Джона Изнера (6:4, 6:3), Александра Зверева (6:4, 6:1) и Марина Чилича (7:6, 6:2).

В полуфинальном поединке первый номер посева без особого труда расправился с южноафриканцем Кевином Андерсеном (6:2, 6:2).

Александр Зверев

Александр Зверев абсолютно точно завершит сезон в статусе четвертой ракетки мира, чем, вероятно, будет доволен, тем более что он является самым молодым игроком в топ-10.

В текущем году немец выиграл три турнира: два на грунте в мае и один в августе на харде.

Если говорить о его последних результатах, то у него случались неожиданные поражения. Так, в Пекине он уступил Малику Жазири из Туниса (6:7, 6:2, 4:6), в Базеле — румыну Мариушу Копилу (3:6, 7:6, 4:6), а в Париже — россиянину Карену Хачанову (1:6, 2:6).

На Итоговом турнире Зверев уступил Джоковичу (4:6, 1:6), но выиграл у Марина Чилича (7:6, 7:6), Джона Изнера (7:6, 6:3) и Роджера Федерера (7:5, 7:6).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество сербу: победа Новака Джоковича — 1.14, победа Александра Зверева — 5.60.

Действительно, в пользу первой ракетки мира говорит его опыт, стабильная игра на задней линии, да и преимущество в личных встречах.

Все прогнозы на теннис

В 2018 году Джокович дважды обыгрывал Зверева на харде с преимуществом в семь и девять геймов. В 2017-м Александр побеждал Новака, но тогда игра проходила на грунте, да и серб был не в лучшей форме.

Дойдя до финала, Зверев уже может быть доволен своим выступлением. Конечно, ему хотелось бы выиграть крупнейший турнир в своей карьере, но одолеть нынешнего Новака практически нереально.

Своей безупречной игрой серб вновь окажет сильнейшее давление на Александра и завоюет титул. Наш прогноз — «победа Новака Джоковича с форой -4,5» за 1.70.

Другой вариант — «Новак Джокович победит и тотал меньше 20,5» за 2.02. Как бы нам не хотелось, но борьбы в финале, скорее всего, мы не увидим. 0