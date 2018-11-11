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    Федерер вновь окажется непробиваемым для Нисикори

    Роджер Федерер — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 11 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Роджер Федерер Кеи Нисикори
    Прогноз на Роджер Федерер — Кеи Нисикори
    Роджер Федерер
    В воскресенье, 11 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором швейцарец Роджер Федерер сразится с японцем Кеи Нисикори. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Кеи Нисикори.
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    Роджер Федерер

    Швейцарец является третьей ракеткой мира, а в Лондоне ему достался второй номер посева.

    37-летний теннисист считается одним из фаворитов своей группы как минимум. Да и в целом ветеран продолжает удивлять и который год оставаться в элите мужского Тура.

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    Главный феномен современного тенниса недавно сумел взять титул в Базеле, порадовав соотечественников, после чего дошел до полуфинала парижского Мастерса, где в напряженной борьбе уступил сербу Новаку Джоковичу — 6:7 (6), 7:5, 6:7 (3).

    Были в этом году у Роджера и титулы, и финалы, и полуфиналы, но можно отметить главную вершину сезона — титул на Australian Open в январе.

    Стоит отметить, что Федерер является шестикратным чемпионом Итогового турнира, а в нынешнем розыгрыше его вряд ли устроит что-то ниже статуса финалиста, а титул станет сотым в карьере швейцарца. Очень символично, но впереди сложнейший путь, поэтому говорить о подобном рано.

    Кеи Нисикори

    Японец является девятой ракеткой мира, а в Лондоне он стал седьмым в посеве.

    При этом Кеи заменил на турнире аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а его амбиции куда скромнее, чем у Федерера. Само участие уже можно назвать для 28-летнего теннисиста большой удачей.

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    Тем не менее, нельзя не отметить его прогресс, ведь в начале года Нисикори был 22-м в рейтинге АТР. Не хватает Кеи одного — титулов. В этом году он покорил только Челленджер в Далласе.

    Был у японца финал турнира в Токио, но там он не справился с Даниилом Медведевым. Еще одна возможность добыть трофей была в Вене, но и там в финале успех праздновал Кевин Андерсон.

    Прогноз

    Примечательно, что свой последний поединок Нисикори провел именно против Федерера в парижском четвертьфинале, где швейцарец не испытал проблем — 6:4, 6:4.

    Семь из девяти очных матчей завершились в пользу Федерера. Считаем, что Роджер вновь без особых проблем разберется с японцем. Ставим на победу Федерера с форой -3,5 гейма за 1,82. 0

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    Прогноз на Роджер Федерер — Кеи Нисикори. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В воскресенье, 11 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором швейцарец Роджер Федерер сразится с японцем Кеи Нисикори. Начало поединка — в 23:00 мск.
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