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    Кербер без проблем одержит вторую домашнюю победу подряд

    Анжелик Кербер — Анетт Контавейт. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 апреля

    WTA Анжелик Кербер
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    Анжелик Кербер
    Анжелик Кербер
    wtatennis.com
    В четверг, 26 апреля, во втором круге женского грунтового турнира категории Premier в Штутгарте встретятся немка Анжелик Кербер и эстонка Анетт Контавейт. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на Анжелик Кербер — Анетт Контавейт.

    Анжелик Кербер

    Немка пережила восхождение на вершину женского Тура, после чего началась глубокая яма, которая отбросила ее за пределы топ-20 мирового рейтинга. В итоге Анжелик удалось собраться и местами даже вернуть былую форму в этом году. Но и сейчас далеко не все гладко у 12-й ракетки планеты.

    Положительно можно оценить выступление Анжелик Кербер в США, где в ее активе два четвертьфинала. В Индиан-Уэллсе ее остановила Дарья Касаткина (0:6, 2:6), а в Майами — Слоан Стивенс (1:6, 2:6).

    Далее последовала пауза в несколько недель и переход с харда на грунт, который состоялся в противостоянии Германии и Чехии в Кубке Федерации и оказался провальным для Кербер. Она уступила Каролине Плишковой (5:7, 3:6) и Петре Квитовой (2:6, 2:6).

    Сейчас следует признать, что Анжелик не пала духом и даже сумела реабилитироваться, уверенно взяв реванш у Квитовой уже в Штутгарте — 6:3, 6:2. Немка прекрасно действовала на приеме и легко справилась с чешкой, которая почему-то не сумела показать все то, что у нее получалось в поединке сборных.

    Анетт Контавейт

    Эстонка является 31-й ракеткой мира, а сезон для 22-летней теннисистки складывается как-то невзрачно. Самый яркий результат — три победы в основной сетке Australian Open и поражение от испанки Карлы Суарес-Наварро (6:4, 4:6, 6:8), но было это еще в январе. Дальше — максимум по одной победе на каждом турнире, а то и вылет по итогам стартового поединка.

    Последний перед Штутгартом поединок Анетт Контавейт провела в швейцарском Лугано, где уступила Вере Лапко в трех сетах — 6:3, 4:6, 3:6.

    Ближайшие события

    На немецком турнире Анетт довольно неожиданно справилась с 20-й ракеткой мира Кристиной Младенович, однако поединок получился не из легких. Равная борьба затянулась на три часа, а победить эстонке удалось только на тай-брейке (5:7 7:6 7:6). Уже на следующий день после столь сложного испытания ее ждет дуэль с еще более мастеровитой Кербер.

    Прогноз

    1,94Победа Кербер с форой -4,5 гейма

    Теннисистки встречались между собой лишь однажды. Любопытно, что в прошлом году Контавейт удалось легко обыграть на тот момент «кризисную» Кербер со счетом 6:4, 6:0.

    Однако сейчас многое изменилось. У эстонки за спиной довольно серый сезон и тяжелейший матч с Младенович, у Кербер дела на грунте должны наладиться после победы над Квитовой, а домашние стены придают действиям Анжелик необходимый импульс. Весьма вероятно, что Контавейт не сможет зацепиться даже за один сет, но мы предлагаем просто взять победу Кербер с форой -4,5 гейма за 1,94.

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