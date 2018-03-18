Наоми Осака — Дарья Касаткина. Прогноз и ставки на матч 18 марта

Наоми Осака

Японка сейчас является 44-й ракеткой мира, а ее игра продолжает улучшаться. 20-летняя теннисистка любит действовать с акцентом на атаку и совершать большое количество ударов навылет. В этом году ей удалось добыть несколько ярких побед над весьма серьезными соперницами, а полуфинальная встреча с лидером мирового рейтинга Симоной Халеп вовсе оказалась для Наоми легкой прогулкой (6:3, 6:0), чего не ожидал, пожалуй, вообще никто.

Халеп старалась выжать максимум из своих действий, но этого хватило, лишь чтобы взять формальные три гейма, а во втором сете румынка вовсе осталась с нулем.

Кроме того, еще раньше Наоми Осака в двух сетах успела разобраться с Шараповой, Радваньской, Викери и Каролиной Плишковой. На счету японки серия из шести побед подряд.

Дарья Касаткина

Россиянка, получившая на американском первенстве 20-й номер посева, обыграла в нынешнем сезоне большую часть представительниц топ-10 мирового рейтинга: были повершены Остапенко, Мугуруса, Кербер и другие.

Дарья Касаткина уже стала номером один в России и демонстрирует способность в свои 20 лет заявить о себе еще громче. В четвертом раунде ей удалось отправить домой вторую ракетку мира Каролин Возняцки (6:4, 7:5), после чего ее победы над Анжелик Кербер (6:0, 6:2) и Винус Уильямс (4:6, 6:4, 7:5) уже не вызвали большого удивления.

В случае завоевания титула россиянка может дебютировать в топ-10 рейтинга WTA и стать безоговорочно главным лицом страны в женском теннисе.

Сейчас Касаткина демонстрирует, что умеет и готова воплощать на корте буквально все задумки. Она легко меняет ритм, классно передвигается по задней линии и вынуждает соперниц рисковать. В девяти из последних десяти поединков россиянка праздновала успех.

Прогноз

2,10Победа Осаки

Теннисистки сыграют между собой впервые. Встретятся два совершенно разных стиля. Да, Касаткина набрала великолепную форму, но позади не самый простой полуфинал против Уильямс-старшей, а Осака добыла уж слишком убедительную и быструю победу над первой ракеткой мира Халеп.

Японка шикарно подает и работает на задней линии, остановить ее сейчас — задача практически невыполнимая. Предлагаем воспользоваться котировками букмекеров, которые решили отталкиваться от позиций девушек в рейтинге WTA. Ставим на победу Осаки за 2,10.

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