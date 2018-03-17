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    Федерер одержит разгромную победу на пути в финал Индиан-Уэллса

    Роджер Федерер — Борна Чорич. Прогноз и ставки на теннисный матч 17 марта

    ATP Роджер Федерер
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    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
    nssmag.com
    В субботу, 17 марта, в полуфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе встретятся швейцарец Роджер Федерер и хорват Борна Чорич. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Борна Чорич.

    Роджер Федерер

    Лидер мирового рейтинга проводит очередной феноменальный сезон в свои 36 лет, не позволяя никому усомниться в своем нынешнем статусе.

    С начала года Роджер Федерер не проиграл ни одного матча, на его счету титулы Australian Open и турнира АТР 500 в Роттердаме. Именно правильно составленный календарь позволяет ветерану не перегружать себя лишними поездками и поединками, а сосредоточиться на ключевых стартах, которые позволяют ему набирать достаточное количество очков, чтобы находиться на вершине.

    При этом борьба с испанцем Рафаэлем Надалем за первую строчку продолжается. Испанец пропускает американский турнир, но Федереру все равно надо взять титул здесь или в Майами, либо выйти в финал на каждом из турниров, чтобы спокойно оставаться в статусе лучшего до лета.

    Таким образом, мотивации у Роджера хватает, а игровые кондиции не вызывают вопросов. В Индиан-Уэллсе швейцарец играет с каждым поединком все лучше и пока не отдал соперникам ни одного сета. В четвертьфинале легендарный ветеран уверенно справился с перспективным Чхун Хёном — 7:5, 6:1.

    Борна Чорич

    Хорват — еще один после Хёна дерзкий и перспективный теннисист, у которого начало многое получаться. Борна добирался до четвертьфиналов в Дохе и Дубае, но большего его болельщики дождались уже в США.

    Ближайшие события

    Здесь 21-летний Борна Чорич в трех первых матчах брал свое в двух сетах — речь о победах над Дональдом Янгом (6:0, 6:2), Альберто Рамосом (6:0, 6:3) и Роберто Баутистой-Агутом (6:1, 6:3). В 1/8 финала ему удалось в трех сетах одолеть Тэйлора Фритца — 6:2, 6:7, 6:4, а напоследок перед Федерером Борна прервал серию личных поражений в противостоянии с Кевином Андерсоном (2:6, 6:4, 7:6).

    Прогноз

    2,05Победа Федерера с форой -5 геймов

    Теннисисты встречались между собой лишь однажды в Дубае сезона 2015 года, когда Федерер уверенно победил в двух сетах — 6:2, 6:1.

    Мы считаем, что Чорич пока сыроват для игры на равных с соперником такого уровня. Хорват неплохо справился с дистанцией турнира, но против Федерера просто хорошей игры будет мало. Необходимы максимальная концентрация, точность, везение и многое другое. Однажды Чорич «созреет» и для подобных подвигов, но не сейчас.

    Федерер в своем нынешнем состоянии должен закрывать матч в двух сетах, а мы предлагаем поставить на его победу с форой -5 геймов за 2,05.

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