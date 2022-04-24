В ночь с 23 на 24 апреля состоится бой в полусреднем дивизионе UFC между Дуайном Грантом и Сергеем Хандожко. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Хандожко-Грант: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дуайн Грант

Американский боец является представителем стиля БЖЖ. Однако преимущественно Дуайн предпочитает действовать в стойке. Грант идет в партер только тогда, когда видит подходящий момент.

В UFC он проводил только три попытки тейкдауна, но все они оказались успешными. Возможно, на грядущий поединок тактика Гранта будет такой же, как и ранее.

В последнем свою бою Дуайн уступил решением судей Франсиску Триналдо. Теперь же ему нужна победа, чтобы закрыть то поражение.

Сергей Хандожко

Российский боец является представителем боевого самбо и рукопашного боя. За свою карьеру Хандожко провел 34 поединка и в 27 из них одержал победу. Сергей не любит доводить дело до решения судей. 19 из 27 побед были досрочными.

При этом Хандожко с самых первых секунд задает очень высокий темп. За свою карьеру он 14 раз финишировал соперников в первом раунде. Если же бой проходит все три пятиминутки, то он может сложиться не в пользу россиянина.

К примеру, в последнем своем поединке Хандожко уступил Рустаму Хабилову решением судей. Наверняка в бою с Грантом Сергей будет выбрасывать мощные и амплитудные удары уже в первом раунде.

Прогноз и ставка

Шансы на победу примерно равны у каждого бойца. На успех Гранта можно поставить с коэффициентом 2.06. На победу Сергея Хандожко букмекеры дают коэффициент 1.80.

В этом противостоянии встречаются бойцы примерно равного класса. Хандожко хорош на первых минутах, а Грант раскрывается в последней части поединка.

При этом и Сергей, и Дуайн являются бойцами универсалами. С учетом всего этого можно предположить, что поединок дойдет до решения судей. Ставка: тотал раундов 2.5 больше за 1.46.