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    Справится ли Сергей Хандожко с Дуайном Грантом?

    Хандожко-Грант. Прогноз (к. 1.46) и ставки на бой, UFC, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хандожко-Грант
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    Сергей Хандожко
    В ночь с 23 на 24 апреля состоится бой в полусреднем дивизионе UFC между Дуайном Грантом и Сергеем Хандожко. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Хандожко-Грант: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дуайн Грант

    Американский боец является представителем стиля БЖЖ. Однако преимущественно Дуайн предпочитает действовать в стойке. Грант идет в партер только тогда, когда видит подходящий момент.

    В UFC он проводил только три попытки тейкдауна, но все они оказались успешными. Возможно, на грядущий поединок тактика Гранта будет такой же, как и ранее.

    В последнем свою бою Дуайн уступил решением судей Франсиску Триналдо. Теперь же ему нужна победа, чтобы закрыть то поражение.

    Сергей Хандожко

    Российский боец является представителем боевого самбо и рукопашного боя. За свою карьеру Хандожко провел 34 поединка и в 27 из них одержал победу. Сергей не любит доводить дело до решения судей. 19 из 27 побед были досрочными.

    При этом Хандожко с самых первых секунд задает очень высокий темп. За свою карьеру он 14 раз финишировал соперников в первом раунде. Если же бой проходит все три пятиминутки, то он может сложиться не в пользу россиянина.

    К примеру, в последнем своем поединке Хандожко уступил Рустаму Хабилову решением судей. Наверняка в бою с Грантом Сергей будет выбрасывать мощные и амплитудные удары уже в первом раунде.

    Прогноз и ставка

    Шансы на победу примерно равны у каждого бойца. На успех Гранта можно поставить с коэффициентом 2.06. На победу Сергея Хандожко букмекеры дают коэффициент 1.80.

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    В этом противостоянии встречаются бойцы примерно равного класса. Хандожко хорош на первых минутах, а Грант раскрывается в последней части поединка.

    При этом и Сергей, и Дуайн являются бойцами универсалами. С учетом всего этого можно предположить, что поединок дойдет до решения судей. Ставка: тотал раундов 2.5 больше за 1.46.

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    Хандожко-Грант: прогноз, ставка (1.46), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прочие виды. Справится ли Сергей Хандожко с Дуайном Грантом?
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