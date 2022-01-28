В поединке мейн-ивента турнира Eagle FC, который пройдет 28 января в Майами, россиянин Сергей Харитонов выступит против суринамца Тайрона Спонга. Начало боя ориентировочно в 20:30 мск. Сергей Харитонов — Тайрон Спонг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сергей Харитонов

Россиянин является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. В его послужном списке 42 боя, 32 из которых закончились победой, а 8 из них — поражениями. Два признаны как несостоявшиеся.

За 5 последних поединков боец одержал 3 победи и потерпел 2 поражения. Все положительные результаты были получены путем нокаута соперника. 23 февраля 2020 года он нокаутировал Фернандо Родригеса. 7 ноября нокаутом Харитонов победил Оли Томпсона.

6 ноября россиянин одержал свою последнюю победу, выиграв технически нокаутом у Фабио Мальдонадо. Так он исправился после поражения от Чейка Конго сабмишном.

Все прогнозы на спорт

Отметим, что в весе и росте Харитонов Спонга обыгрывает. Его показатели 120 и 193 соответственно.

Тайрон Спонг

Нидерландский боец суринамского происхождения. Является бывшим чемпионом мира по кикбоксингу Glory 9 и чемпионом мира по тайскому боксу. Помимо 116 боев и 107 побед в кикбоксинге имеет 2 поединка в MMA, которые закончились его победой.

Битва взглядов

Тайрон Спонг имеет огромный опыт в дурных дисциплинах. Помимо кикбоксинга и тайского бокса суринамец выступал в боксе, где имеет за плечами 14 профессиональных поединков.

В 14 боев Спонга в боксе закончились победой. После боя с Александром Усиком Спонга дисквалифицировали из-за найденного кломифена в крови. С карьерой боксера он завязал.

Промо

Последние 5 боев Спонга — это бокс. Он нокаутировал Карлоса Аилтона Насименто, Сантандера Сильгадо и Джейсона Минду.

Прогноз и ставка

По котировкам перевес на стороне Спонга. За 2.09 выставлена победа Харитонова и за 1.65 предлагают победу суринамца.

В этом бою вряд ли стоит ждать каких-либо самбишном. Оба бойца ударники и это то, что получается у них лучше всего. В частности, это стихия Тайрона Спонга.