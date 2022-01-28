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    Устоят ли бойцы на ногах в первом раунде?

    Сергей Харитонов — Тайрон Спонг. Прогноз (к. 1.75) и ставки на бой 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
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    Битва взглядов
    В поединке мейн-ивента турнира Eagle FC, который пройдет 28 января в Майами, россиянин Сергей Харитонов выступит против суринамца Тайрона Спонга. Начало боя ориентировочно в 20:30 мск. Сергей Харитонов — Тайрон Спонг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сергей Харитонов

    Россиянин является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. В его послужном списке 42 боя, 32 из которых закончились победой, а 8 из них — поражениями. Два признаны как несостоявшиеся.

    За 5 последних поединков боец одержал 3 победи и потерпел 2 поражения. Все положительные результаты были получены путем нокаута соперника. 23 февраля 2020 года он нокаутировал Фернандо Родригеса. 7 ноября нокаутом Харитонов победил Оли Томпсона.

    6 ноября россиянин одержал свою последнюю победу, выиграв технически нокаутом у Фабио Мальдонадо. Так он исправился после поражения от Чейка Конго сабмишном.

    Все прогнозы на спорт

    Отметим, что в весе и росте Харитонов Спонга обыгрывает. Его показатели 120 и 193 соответственно.

    Тайрон Спонг

    Нидерландский боец суринамского происхождения. Является бывшим чемпионом мира по кикбоксингу Glory 9 и чемпионом мира по тайскому боксу. Помимо 116 боев и 107 побед в кикбоксинге имеет 2 поединка в MMA, которые закончились его победой.

    Битва взглядов

    Тайрон Спонг имеет огромный опыт в дурных дисциплинах. Помимо кикбоксинга и тайского бокса суринамец выступал в боксе, где имеет за плечами 14 профессиональных поединков.

    В 14 боев Спонга в боксе закончились победой. После боя с Александром Усиком Спонга дисквалифицировали из-за найденного кломифена в крови. С карьерой боксера он завязал.

    Промо

    Последние 5 боев Спонга — это бокс. Он нокаутировал Карлоса Аилтона Насименто, Сантандера Сильгадо и Джейсона Минду.

    Прогноз и ставка

    По котировкам перевес на стороне Спонга. За 2.09 выставлена победа Харитонова и за 1.65 предлагают победу суринамца.

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    В этом бою вряд ли стоит ждать каких-либо самбишном. Оба бойца ударники и это то, что получается у них лучше всего. В частности, это стихия Тайрона Спонга.

    Спонг очень серьезный соперник для Харитонова и россиянину придется работать аккуратнее, чтобы не нарваться на ранний нокаут, а он обязательно будет. Однако завершения поединка уже в первом раунде не должно случится и развязку мы ждем во втором или третьем. Рекомендуемая ставка тотал больше 1.5 за 1.75.

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    Сергей Харитонов — Тайрон Спонг: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прочие виды. Устоят ли бойцы на ногах в первом раунде?
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