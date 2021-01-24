Макгрегор — Порье. Прогноз и ставка (к. 1.63) на бой UFC 257 23 января 2021 года

В рамках поединка за титул временного чемпиона в легком весе по версии UFC встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Бой состоится 23 января на Бойцовском острове в Абу-Даби. Макгрегор — Порье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Конор Макгрегор

Ирландец в последние годы мало дрался. В основном он зарабатывал деньги, занимался бизнесом. Тем не менее очередное возращение Конора снова состоится.

До этого он провел три поединка. Победив техническим нокаутом Эдди Альвареса, Макгрегор завоевал титул чемпиона в легком весе. Однако после этого он его лишился, проиграв удушением Хабибу. В любом случае, его нокаут Жозе Альдо за 13 секунд в бою за титул чемпиона в полулегком весе никто не забудет.

Самым последним боем было противостояние с Дональдом Серроне. «Ковбоя» он разобрал в первом же раунде.

Конор Макгрегор

На счету «печально известного» 20 побед нокаутом и две победы решением судей. Также есть 4 поражения.

Дастин Порье

Американец имеет 19 побед нокаутом, 7 побед решением судей и 6 поражений в своем рекорде.

В шести последних боях Порье выиграл 5 раз. Техническим нокаутом боец победил Энтони Петтиса, Эдди Альвареса и Джастина Гэтжи.

После этого «Даймонд» завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, решением выиграв у Холлоуэя. Следующим же поединком Порье лишился этого титула, поскольку проиграл Хабибу удушением.

Дастин Порье

Спустя почти один год Дастин Порье встретился с Дэном Хукером, с которым он провел все 5 раундов и выиграл лишь решением судей.

Прогноз и ставки

За 1.37 букмекеры выставили победу Конора Макгрегора. За 3.26 они котируют победу Дастина Порье.

В 2014 году Конор смог нокаутировать Порье в первом раунде. В этот раз тактика ирландца вряд ли поменяется. Он поставит на то, чтобы дожать соперника как можно быстрее. Так же он поступал в боях с Серроне и Альваресом.

Порье плохо держит удар, но при этом он имеет неплохую выносливость и постарается выдержать натиск, чтобы затянуть Макгрегора в длительный поединок.

Мы ставим на победу Макгрегора KO/TKO/DQ. Он хорош в стойке и отлично контратакует. Эти навыки не раз приносили ему победу.