ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакПланы на зиму: «Зенит» Поль ПогбаПогба выстрелил в нужный момент. «МЮ» забрался на вершину таблицы АПЛ Симеоне ведет «Атлетико» к титулуТренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
  • 01:47
    • «Барселона» одолела «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании
  • 01:32
    • Клуб второй Бундеслиги выбил «Баварию» из Кубка Германии
  • 01:17
    • «Ювентус» с трудом одолел «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 01:09
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Фулхэмом»
  • 00:59
    • ПСЖ обыграл «Марсель» и в десятый раз завоевал Суперкубок Франции
  • 23:25
    • «Наполи» обыграл «Эмполи» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 23:16
    • Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»
    Все новости спорта

    Повторит ли Макгрегор историю первого поединка с Порье?

    Макгрегор — Порье. Прогноз и ставка (к. 1.63) на бой UFC 257 23 января 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Макгрегор — Порье
    Конор Макгрегор
    В рамках поединка за титул временного чемпиона в легком весе по версии UFC встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Бой состоится 23 января на Бойцовском острове в Абу-Даби. Макгрегор — Порье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Конор Макгрегор

    Ирландец в последние годы мало дрался. В основном он зарабатывал деньги, занимался бизнесом. Тем не менее очередное возращение Конора снова состоится.

    До этого он провел три поединка. Победив техническим нокаутом Эдди Альвареса, Макгрегор завоевал титул чемпиона в легком весе. Однако после этого он его лишился, проиграв удушением Хабибу. В любом случае, его нокаут Жозе Альдо за 13 секунд в бою за титул чемпиона в полулегком весе никто не забудет.

    Самым последним боем было противостояние с Дональдом Серроне. «Ковбоя» он разобрал в первом же раунде.

    Конор Макгрегор

    На счету «печально известного» 20 побед нокаутом и две победы решением судей. Также есть 4 поражения.

    Дастин Порье

    Американец имеет 19 побед нокаутом, 7 побед решением судей и 6 поражений в своем рекорде.

    В шести последних боях Порье выиграл 5 раз. Техническим нокаутом боец победил Энтони Петтиса, Эдди Альвареса и Джастина Гэтжи.

    После этого «Даймонд» завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, решением выиграв у Холлоуэя. Следующим же поединком Порье лишился этого титула, поскольку проиграл Хабибу удушением.

    Дастин Порье

    Спустя почти один год Дастин Порье встретился с Дэном Хукером, с которым он провел все 5 раундов и выиграл лишь решением судей.

    Прогноз и ставки

    За 1.37 букмекеры выставили победу Конора Макгрегора. За 3.26 они котируют победу Дастина Порье.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    В 2014 году Конор смог нокаутировать Порье в первом раунде. В этот раз тактика ирландца вряд ли поменяется. Он поставит на то, чтобы дожать соперника как можно быстрее. Так же он поступал в боях с Серроне и Альваресом.

    Порье плохо держит удар, но при этом он имеет неплохую выносливость и постарается выдержать натиск, чтобы затянуть Макгрегора в длительный поединок.

    Мы ставим на победу Макгрегора KO/TKO/DQ. Он хорош в стойке и отлично контратакует. Эти навыки не раз приносили ему победу.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Коринтианс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финикс — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сассуоло — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Арис — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Херенвен — Ваалвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021
    Макгрегор — Порье 14.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры