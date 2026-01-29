«Локомотив» на классе разберется с «Ладой»

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене-2000» 30 января. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В 51 матче «Локомотив» набрал 68 очков, с которыми снова занимает 1-е место в Западной конференции, на 1 балл опережая 2-ю «Северсталь».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Локомотив» установил турнирно значимую победу над «Динамо» Минск в родных стенах (2:1).

Днями позже на выезде команда Боба Хартли взяла верх над «Спартаком» (3:2, от). В последней встрече ярославцы нанесли поражение СКА (3:1).

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В условиях эпизодических сбоев «Локомотив» не производит впечатление команды, готовой выносить всех подряд. Но и текущей формы ярославцам достаточно в контексте борьбы за лидерство.

Коллектив Боба Хартли по-прежнему пропускает меньше остальных в чемпионате (105), а к ближайшей встрече готовится на фоне трех побед кряду, в рамках которых «Локо» ни разу не получил в свои ворота больше 2-х шайб.

«Лада»

Турнирное положение: После 51 игры «Лада» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 36 очками на счету. От зоны плей-офф тольяттинцы отстали на 18 пунктов.

Последние матчи: Днями ранее «Лада» дважды встретилась с московским «Динамо». На домашнем льду тольяттинцы забрали победный результат (2:1), а в гостях — потерпели поражение (1:3).

Последнюю встречу команда Павла Десяткова провела на территории «Спартака», где допустила крупный провал (2:6).

Не сыграют: У «Лады» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Лада» остается безвольным андердогом, который не претендует ни на какой предметный результат по итогам регулярного чемпионата.

На момент написания тольяттинцам принадлежит худший в лиге показатель пропущенных шайб и одна из беднейших статистик по заброшенным. Тем временем в девяти последних матчах за пределами родной площадки «Лада» потерпела восемь поражений.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 6 последних личных встречах кряду

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 3 личных встречах из 4 последних «Лада» забросила 2 шайбы в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 5.92, победа «Лады» — в 9.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В последних матчах «Локомотив» демонстрирует последовательность в игре. На текущее время лидер Запада во всех отношениях превосходит «Ладу». На домашнем льду ярославцы заберут дежурные 2 очка, но не будут тратить лишнюю энергию в атаке.

Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 5.5 за 2.45.

Прогноз: Команда Боба Хартли — образец игры в обороне. В матче против безусловного топа скромной по своему содержанию «Ладе» будет трудно должным образом проявить себя в нападении.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 за 1.80.