В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Трактор» 24 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: В 47 матчах «Трактор» набрал 48 очков, с которыми свалился на 7-ю позицию Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от «СЮ».

Последние матчи: В первой половине января «Трактор» одержал четыре победы кряду, после чего пережил провал в дерби с «Автомобилистом» (1:4).

Еще одну встречу из категории топовых команда Евгения Корешкова провела 18-го числа на домашнем льду, где крупно проиграла «Авангарду» (2:5).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Турнирное положение «Трактора» едва ли можно назвать приемлемым, если учесть потенциал и кадровую глубину, которой обладают челябинцы.

На текущее время уральцы имеют равенство по забитым и пропущенным шайбам, тогда как в двух последних матчах команда Евгения Корешкова понесла потери, получив в свои ворота 9 шайб сумме.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» провел 46 матчей и заработал 34 очка. В таблице Востока приморцы находятся на 11-й позиции, на 9 пунктов отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: В ходе недавней домашней серии «Адмирал» устроил крутой перфоманс в игре против «Металлурга» Мг, которому проиграл несмотря на 4 шайбы (4:8).

Две другие встречи команда Олега Браташа провела с «Ак Барсом». В этом противостоянии приморцы сгорели без особых шансов (2:5, 1:4).

Не сыграют: Александр Дарьин.

Состояние команды: «Адмирал» по ходу сезона выглядит катастрофически, а в условиях текущего спада и снижения кадровой вариативности стремительно теряет шансы на продолжение гонки за топ-8.

К выезду в Челябинск приморцы готовятся на фоне одиннадцати поражений в двенадцати последних матчах. В трех предыдущих играх дальневосточники пропустили 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает на протяжении 7 матчей кряду

«Адмирал» проиграл с разницей в 3 и более голов в 3 последних матчах

«Трактор» победил в 4 последних личных встречах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.92, победа «Адмирала» — в 6.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: При широте проблем игрового характера «Трактор» остается одним из наиболее результативных клубов Востока, поэтому на домашнем льду команда должна спокойно выходить на хороший процент реализации в условиях кризисного положения соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 4 за 2.16.

Прогноз: С высоким объемом атакующей остроты челябинцы обеспечат контроль и добьются уверенного превосходства над «Адмиралом» по счету.

Ставка: «Трактор» победит с форой -2 за 1.98.