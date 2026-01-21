прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.24

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции СКА занимает 8-е место с 53 очками в активе, на 1 турнирный пункт отставая от 6-го ЦСКА.

Последние матчи: В середине прошлой недели СКА добился эффектной гостевой победы над «Шанхайскими Драконами» (5:2).

Однако за уверенным дерби Петербурга последовал домашний провал в игре против «Сочи» (1:2). Еще в одном матче в «Ледовом» подопечные Игоря Ларионова уступили минскому «Динамо» (3:4).

Не сыграют: Тревор Мерфи.

Состояние команды: Положению СКА с точки зрения позиций в зоне плей-офф ничего не угрожает, однако по своей природе команда Игоря Ларионова должна претендовать на большее, чем условная седьмая строчка.

На дистанции армейцы нередко создают проблемы сами себе, как то можно увидеть по играм против аутсайдеров вроде «Сочи». Между тем петербуржцы неубедительно выглядят дома, где в семи недавних встречах было допущено четыре поражения.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» поднялся на 7-ю позицию Запада, по дополнительным показателям опередив СКА. В активе обеих команд — по 53 зачетных балла.

Последние матчи: В ходе предыдущих недель «Спартак» провел две встречи против соперников из родного города.

В частности, красно-белые уступили ЦСКА (1:2), но переиграли «Динамо» Москва (5:3). В других матчах команда Алексея Жамнова потерпела поражение от «Торпедо» (0:1), но переиграла «Шанхайских Драконов» (3:1).

Не сыграют: В составе «Спартака» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Спартак» надежно прописался в зоне плей-офф, но в целом показывает неубедительные результаты, испытывая проблемы структурного и дисциплинарного характера.

По игре в обороне команда Алексея Жамнова демонстрирует самую низкую надежность среди представителей топ-8 и проходит неровный отрезок, который насчитывает четыре поражения в восьми последних матчах.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Спартак» не проигрывает СКА в основное время на протяжении 5 матчей кряду

В 4 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Спартака» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Петербуржцам по-прежнему присуща нестабильность в игровом рисунке, однако команда всерьез нацелена на укрепление позиций в зоне плей-офф. Турнирно значимую встречу с прямым конкурентом армейцы будут рассматривать исключительно в контексте возможности обеспечить разрыв.

Ставка: СКА победит за 2.24.

Прогноз: Обе команды привыкли строить игру путем активных атакующих действий, испытывая вместе с тем проблемы в обороне. С подобными вводными матч в Петербурге должен пройти под знаком высокой результативности, как это периодически случается в этом противостоянии.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.