прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: Предыдущий регулярный сезон «Тампа-Бэй» закончила на 2-м месте в Атлантическом дивизионе со 102 баллами в активе. Кубковый ее этап обернулся ранним вылетом от «Флориды».

Последние матчи: В рамках последней предсезонки команда Джона Купера одержала 6 побед в 7 матчах, дважды на старте обыграв «Каролину» (2:1, 6:5) и «Нэшвилл» (3:2, бул, 4:1).

Заключительные встречи «Тампа-Бэй» провела против «Флориды». В 2-х матчах «Лайтнинг» взяли верх(3:2, 5:2), еще в одной — потерпели сокрушительное поражение (0:7).

Не сыграют: Виктор Хедман, Ник Пол.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Тампа-Бэй» предстает как команда, ставящая перед собой цели высшего значения, несмотря на внутренние проблемы.

Оборонительная основа «Лайтнинг» по-прежнему считается системообразующим фундаментом игрового рисунка, тогда как атакующее звено испытывает периодические трудности даже при наличии ярких исполнителей.

«Оттава»

Турнирное положение: По итогам последней регулярки «Оттава» оказалась на 4-м месте в таблице Атлантического дивизиона с 97 очками на счету, а в Кубке Стэнли допустила вылет от «Торонто» в 1-м раунде.

Последние матчи: Новый подготовительный этап команды Трэвиса Грина состоял из 6 матчей, в 3-х из которых коллектив из Онтарио взял верх.

Между тем октябрьский цикл контрольных встреч стартовал с крупных поражений от «Монреаля» (0:5) и «Сент-Луиса» (1:7). И только днями ранее «Оттава» сумела обыграть «Монреаль» (3:1).

Не сыграют: Тайлер Клевен.

Состояние команды: «Оттава» находится в фазе трансформации. Впервые за долгие годы «Сенс» преодолели барьер плей‑офф и теперь намерены повторить этот результат.

Игровая структура «Оттавы» строится вокруг устойчивой оборонительной линии и ударной бригады из молодых талантов. Между тем эффективность атаки «сенаторов» все еще оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в 6 матчах из 7 последних

«Оттава» одержала 7 побед в 10 последних личных встречах

В 10 личных встречах из 12 последних команды забивали не менее 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.62, а победа «Оттавы» — в 3.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Тампа-Бэй» подходит к началу сезона, как кажется, в отличной форме, придерживаясь которой едва ли допустит потерю очков в матче с «Оттавой».

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.06.

Прогноз: Традиционно «Оттава» постарается взять свое, задействовав сильнейшие качества оборонительного плана. В попытках разбить игру гости могут оказать влияние на общую результативность встречи.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.81.